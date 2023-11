Juniores nazionale. Verdi, primo pareggio. Perez Mendez a segno

Fezzanese

1

Figline

1

FEZZANESE: Mazzola, Salvetti, Cuccio (60’ Zappelli), Pepe (60’ Ferrari R.), Vignali, Battini, Roncarà (60’ Agotani), Carli, Perez Mendez (65’ Tetteh), Sacchelli (86’ Macchini), Ferrari G. A disp. Masetti, Brogi, Del Vigo, Rosati. All. Ponte

FIGLINE: Fratini, Albani (49’ Pestelli), Orsini, Fagioli, Babi (66’ De Michelis), Dolfi, Barberio, Morelli (49’ Lepri), Iaiunese (91’ Bianchi), Galli, Berti. A disp. Tortelli, Amorosi, Pinzani, Vivoli, Zito. All. Nocentini.

Arbitro: Gardella (assistenti Magri e Filangieri) di Chiavari.

Marcatori: 36’ Iaiunese, 38’ Perez Mendez.

PAGLIARI – Primo pareggio stagionale per Fezzanese e Figline che si dividono la posta (1-1) al ‘Cimma’ nella 10ª giornata del girone F degli juniores nazionali. Fezzanoti e fiorentini restano così rispettivamente al 9° e 11° posto in classifica. In avvio al 10’ Roncarà in diagonale calcia di poco a lato. Al 25’ miracolosa parata di Fratini su colpo di testa ravvicinato di Battini liberato da una sponda di Perez Mendez su corner di Roncarà. Al 31’ Galli con una conclusione a giro calcia fuori di poco. Al 36’ ospiti in vantaggio con Iaunese su assist di Galli in sospetto fuorigioco. Due minuti dopo pareggia in acrobazia Perez Mendez su cross di Sacchelli. Al 52’ Vignali mette di poco fuori di testa su corner di Roncarà. Al 72’ Salvetti manca la deviazione vincente, da due passi, su bel cross del neoentrato Tetteh. All’88’ l’altro subentrato Lepri calcia dal limite di poco a lato. Poco dopo all’89’ Berti impegna Mazzola.

P.G.