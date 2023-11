Juniores nazionale. Victor senza punti nel derby. United a secco con la capolista

Cade sul campo della capolista Piacenza la Juniores dello United Riccione (0-3). Una sconfitta senza diritto di replica per i biancazzurri della Perla Verde contro gli emiliani, soli in vetta al girone E. Niente punti anche per il Victor San Marino che nel derby sul terreno di casa ha lasciato tutto il bottino al Ravenna. I titani restano inchiodati all’ultimo posto ancora a quota zero, cinque i punti messi insieme dallo United.

Under 19. Girone E (8ª giornata): Piacenza-United Riccione 3-0, Carpi-Aglianese 4-0, Corticella-Imolese 4-0, Lentigione-Forlì 0-4, Pistoiese-Borgo San Donnino 3-2, Prato-Progresso 3-2, Sammaurese-Mezzolara 0-1, Victor San Marino-Ravenna 0-2.

Classifica: Piacenza, Forlì, Pistoiese 18; Corticella 17; Ravenna 16; Sammaurese, Progresso 14; Prato 13; Imolese 12; Lentigione, Borgo San Donnino 10; Carpi 8; United Riccione 5; AGlianese 4; Mezzolara 3; Victor San Marino 0.