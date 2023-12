Juniores Nazionali e Provinciali. Manita del Pietrasanta Massarosa fa poker

Nazionale. Perde di misura 3-2 il Seravezza Pozzi sul campo del Mobilieri Ponsacco.

Classifica: Livorno e Tau Calcio 29; Montevarchi 25; Sangiovannese 23; San Donato Tavernelle 21; Mobilieri Ponsacco 20; Città di Pontedera 19; Fezzanese 17; Poggibonsi 16; Cenaia 14; Figline 10; Ghiviborgo 5; Seravezza Pozzi e Certaldo 4.

Provinciale Girone Lucca. Manita del Pietrasanta sul Pieve Fosciana. Sereni 2, Evangelisti, Candelli e Gerini per il 5-0. “I due punti persi a Barga - sottolinea Luigi Troiso - ci sono serviti da lezione. Ho ritrovato i ragazzi che voglio. Già alla fine del primo tempo eravamo avanti 4-0”.

Classifica: Castelnuovo Garfagnana 24; Pietrasanta 23; Valle Ottavo 21; Forcoli 20; Vorno 19; Ponte Origini 16; Pecciolese 15; Ponsacco 12; Folgore Segromigno 11; Pieve Fosciana 9; Castelfranco 7; San Frediano 6; San Macario 5; Barga 4; Polo Lucchese 0.

Provinciale Girone Massa. Il Massarosa asfalta 4-0 lo Stiava nel derby. Alla doppietta di Ferrante si aggiunguno i singoli di Cappè e Tripiciano. “Adesso ci attende lo scontro diretto col Viareggio. Siamo in fiducia” assicura Daniele Maiolani. Non fa drammi Luigi Del Bigallo: “Risultato troppo pesante. Non abbiamo giocato male ed abbiamo anche sfiorato il vantaggio. Il vero dispiacere è per l’infortunio di Lucchesi che perderà il resto della stagione”. Ne fa addirittura 10 il Viareggio al malcapitato Atletico Carrara. Manita di Menicucci, doppietta per Mariani e Danesi e singoli di Rossi e D’Alessandro cui c’è da aggiungere una autorete a favore, per il 10-0 finale. “Noi troppo superiori” dice Valerio Fommei. Cancogni e Puccetti firmano il 2-1 del Blues Pietrasanta sul Ricortola. “Vittoria giusta - specifica Paolo Bianchi -, contenuta solo perché non abbiamo concretizzato”.

Classifica: Massarosa 22; Viareggio e Lunigiana-Pontremolese 21; Massese 20; Romagnano 16; Serricciolo 15; Stiava 13; Blues Pietrasanta e Montignoso 12; Ricortola e Villafranchese 6; Atletico Carrara 4; Tirrenia 3; Fosdinovo 0.

Sergio Iacopetti