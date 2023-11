Juniores nazionali e provinciali. Pietrasanta si mantiene in vetta. Il Massarosa è un rullo compressore

Nazionale. Nulla può il Seravezza Pozzi contro il capolista Livorno. Un terra labronica è uno 0-4 senza scampo.

Classifica: Livorno e Tau Altopascio 22; Montevarchi 18; Sangiovannese e Ponsacco 14; Cenaia 13; Città di Pontedera 12; San Donato Tavernelle 11; Poggibonsi 10; Fezzanese 9; Figline 6; Seravezza Pozzi e Ghiviborgo 3; Certaldo 1.

Provinciale Girone Lucca. Il Pietrasanta supera 4-2 il San Frediano e si conferma in testa. A segno Sereni, Della Tommasina e doppietta di Candelli. “Successo di carattere - spiega Luigi Troiso - perché siamo andati due volte sotto”.

Classifica: Pietrasanta e Vorno 13; Castelnuovo 11; Ponte Origini 10; Pecciolese 9; Valle Ottavo 8; Forcoli e Folgore Segromigno 7; Ponsacco e Pieve Fosciana 6; Castelfranco 4; San Frediano 3; San Macario Oltreserchio 2; Polo Lucchese e Barga 0.

Provinciale Girone Massa. Un super Massarosa liquida, con un eloquente 8-0, il Ricortola. Al festival del gol partecipano: Lazzarini, Cappè, Baldini, Ferrante, Cotza, Martinelli e Tripiciano. Non è da meno il Viareggio che ne fa altrettanti alla Villafranchese. Tris di Danesi, poi Bertacca, Randazzo, Chameti, Bobbio e Mariani per un altro 8-0. Fa, invece, sensazione la debacle dello Stiava che perde 7-3 contro il Lunigiana-Pontremolese. Vani i centri di Lucchesi, Patalani e Donnini. Cade male anche il Blues Pietrasanta per 1-5 contro il Montignoso.

Classifica: Massarosa 13; Viareggio e Stiava 12; Lunigiana-Pontremolese e Serricciolo 9; Massarosa 8; Romagnano 7; Montignoso 6; Blues Pietrasanta, Villafranchese e Atletico Carrara 3; Tirrenia e Fosdinovo 0.

Sergio Iacopetti