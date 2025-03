Juniores nazionali. Fezzanese rush finale. Ma la vetta è lontana

Il campionato juniores nazionale si ferma per un turno per l’inizio del Torneo internazionale di Viareggio, cui come da tradizione prenderà parte squadra della la rappresentativa di serie D. Per la Fezzanese, invece, la sospensione durerà due settimane in quanto sabato 22 marzo nella ventitreesima giornata osserverà il suo turno di riposo essendo il girone F composto da tredici squadre. Il team di Giulio Ponte tornerà pertanto a giocare sabato 29 marzo quando nella ventiquattresima giornata riceverà al ‘Cimma’ di Pagliari il Ghiviborgo. Fezzanoti attualmente occupano la seconda posizione in classifica a tre punti dalla capolista Livorno a sole quattro giornate dalla fine della regular season. Per i verdi, invece, come detto le partite saranno soltanto tre e diventa pertanto difficile raggiungere il primo posto. Ci proveranno comunque anche se il raggiungimento del secondo posto nel girone sarebbe lo stesso un prestigioso risultato che non hanno mai raggiunto e gli garantirebbe la partecipazione ai playoff del girone in posizione di vantaggio. La seconda classificata avrà il vantaggio di giocare in casa sia la sfida con la quinta in graduatoria ed in caso di passaggio del turno anche lo scontro decisivo con la vincente della sfida tra la terza e la quarta. La vincente dei playoff parteciperà (insieme alla prima in classifica) alla fase finale con le qualificate degli altri gironi del campionato. Intanto oggi pomeriggio in programma un anticipo della 24ª giornata che vedrà il Seravezza Pozzi ricevere alle 14.30 il Figline. Arbitrerà Bragazzi di Carrara con assistenti Dore e Moro di Pisa.

Paolo Gaeta