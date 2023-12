JUNIORES PROVINCIALI. Innocenti trascina la capolista Pietà

Quattro reti per confermare il primato. E’ un poker quello che la capolista Pietà 2004 ha rifilato al Vernio nella sfida giocata in Valbisenzio, valida per il campionato Juniores provinciali. La prima della classe manda tre volte a bersaglio Innocenti, mentre la quarta marcatura porta la firma di Giraldi. Per i locali gol di Pizzicori. In classifica la Pietà 2004 mantiene tre punti di vantaggio sul Casale Fattoria 2001 che soffre a Mezzana ma alla fine la spunta di misura 1-0 con rete di Naldini. Terzi staccati di sette punti i ragazzi della Virtus Comeana, che non falliscono l’appuntamento con la vittoria nella trasferta al Becheroni de La Querce. Fagotti trascina i medicei con una doppietta, seguita dalle reti di Lenzi e Aufiero. Perde il gradino più basso del podio invece il Tobbiana che nella sfida all’Aiazzi contro il Montemurlo Jolly si ferma sul pari 2-2. Ai gialloblù non basta la doppietta di Forti.