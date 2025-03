Juniores regionale. Spezia, vittoria Superba: ’scudetto’ a un passo

Superba 0 Spezia WOMEN 5

SUPERBA GENOVA: Meija, Rondoni, Sbardella N., Melani (46’ De Bertol), Sbardella S. Canu, Gagliardi (60’ Ortu), Puliga, Leone, Delucchi, Piccardo (75’ Brigati). All. Bianchi.

SPEZIA WOMEN: Falchetto, Iacopetti (75’ Arzà), Bellotti, Piazza, Purghel, Trentini, Passalacqua, Danci, Sansevieri, Vacchino (70’ Abdelaziz), Romualdi (70’ Curadini) All. Erbetta e Innocenti.

Arbitro: Cinciulli di Genova

Reti: 18’ Vacchino, 24’, 63’ Sansevieri, 32’ Piazza, 35’ Passalacqua

GENOVA – Aquilotte ad un passo dalla vittoria del campionato regionale Juniores Under 19, con il Genoa Cfc che non può essere preso in considerazione, essendo fuori classifica. Il Genova Calcio, dopo la vittoria a tavolino contro le aquilotte, ha invece segnato il passo e con il Baiardo è scivolato a - 7 dalle spezzine. Le bianconere dovranno essere brave a gestire il distacco nel rush finale da qui alla fine del campionato. In casa della Superba Genova cinque gol di ottima fattura con le ’chicche’ di Piazza, direttamente su calcio d’angolo, e di Passalacqua con una rasoiata all’angolino.

Risultati 13ª giornata: Vallescrivia-Genova Calcio 3-2, Genoa Cfc-Baiardo 4-3, Praese-Sestri Levante 20-0, Matuziana Sanremo-Entella 1-3.

Classifica: Genoa Cfc 37, Asd Spezia Women 32, Baiardo e Genova Calcio 25, Praese e Vallescrivia 20, Superba Genova 12, Matuziana Sanremo 4, Sestri Levante 0.

Ilaria Gallione