Juniores regionali under 19. Si parte il 13 settembre, alla prima c’è già Porta Romana-Grassina

Il Comitato Toscana Figc-Lnd ha ufficializzato i calendari anche degli Juniores regionali. I campionati prenderanno il via sabato 13 settembre per i gironi élite, B, C e D. Il girone élite prevede 30 giornate, dal 13 settembre al 20 dicembre, il ritorno dal 3 gennaio al 25 aprile. Previste delle soste il 27 dicembre, il 28 marzo e il 4 aprile. I gironi B, C e D contano invece 34 giornate complessive con due turni infrasettimanali (in programma il 14 e il 28 gennaio) e tre soste (27 dicembre, 28 marzo e 4 aprile). Questa la prima giornata nei gironi con squadre fiorentine. Su tutte le gare spiccano le sfide Porta Romana-Grassina e Rondinella-Figline, insieme al derby Barberino Tavarnelle-Sancascianese.

Girone élite: Casentino-Ponsacco, Cecina-Sestese, Forte dei Marmi-Bibbiena, Fucecchio-Floriagafir, Lampo-Pontassieve, Lastrigiana-Pietà, Maliseti-Affrico, Perignano-San Giuliano.

Girone B: Atl. Lucca-Forte Querceta, Capostrada-Montemurlo, Csl Prato-Calenzano, Firenze Ovest-Via Nova, Lanciotto Campi-Castelnuovo Garfagnana, Montelupo-Capezzano, Pietrasanta-Marlia, Pistoia Nord-San Marco Avenza, Zenith Prato-Larcianese.

Girone D: Arezzo Academy-Rinascita Doccia, Barberino Tavarnelle-Sancascianese, Lebowski-Montespertoli, Foiano-Fortis Juventus, Subbiano-Olmoponte, Porta Romana-Grassina, Rondinella-Figline, Settignanese-Sangiovannese, Sinalunghese-Fiesole.

