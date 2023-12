Juniores regionali. Va al Capezzano il derby camaiorese. Molto bene il Forte

Va al Capezzano il derby contro il Camaiore. Ratti e Baldi firmano il 2-0 finale, che si concretizza nella ripresa. “Abbiamo sempre gestito bene il pallone, forse sprecando troppo” è il commento dell’allenatore vincente, Gian Luca Di Cola. Delusione per il Camaiore che, comunque, nonostante la pessima classifica ha dato qualche segno di ripartenza. “Nel primo tempo - sottolinea Luca Lazzarini - abbiamo anche colpito un palo. Alla fine abbiamo perso su due situazioni casuali”. Molto bene il Forte dei Marmi 2015 che passa 3-1 a Marlia, con Fiacchi, Gentile e Mosti. “Vittoria netta e meritata - commenta Giacomo Vannoni -. Siamo sempre stati in controllo”. Crolla, invece, il Lido sul campo dell’Atletico Lucca per 5-0.

Classifica: Lampo Meridien 26; Atletico Lucca 22; Capezzano 20; Forte e Quarrata 19; Montecatini e Capostrada 18; Larcianese 17; Don Bosco Fossone, Folgor Marlia e Academy Porcari 16; Casalguidi 13; Lido di Camaiore 12; Pescia 6; Camaiore 2.