Juniores. Zenith, un pareggio che risulta amaro. Bene Maliseti Seano

E’ un pareggio che lascia l’amaro in bocca quello ottenuto dalla Zenith Prato nella sfida del Chiavacci contro l’Arezzo Academy. La capolista del campionato Juniores elite non è riuscita ad andare oltre all’1-1 al cospetto del fanalino di coda del girone, che fino a quel momento aveva totalizzato due pareggi e una vittoria. Eppure gli aretini hanno dato filo da torcere ai ragazzi guidati da Bellandi, strappando un punto pesante in chiave salvezza. Ad andare a segno per la Zenith Audax è stato Moretti, mentre la marcatura ospite porta la firma di Bardelli. In classifica i pratesi restano comunque al comando, tra l’altro con ben quattro punti di vantaggio su Affrico e Pontassieve dopo solo otto giornate di torneo. Da segnalare che la Zenith Prato è ancora imbattuta nella manifestazione, avendo all’attivo cinque vittorie e tre pareggi. Nel weekend chi festeggia è l’altra pratese del girone, il Maliseti Seano che supera 2-0 l’Atletico Piombino e si porta fuori dalla zona a rischio. A trascinare la truppa di mister Di Vivona sono Mema e Osasumwen che fanno esultare il pubblico presente al Comunale di via Caduti senza Croce. In classifica il Maliseti Seano è settimo a quota 11 punti a pari merito con Lastrigiana e San Giuliano e a sole tre lunghezze di ritardo dal secondo posto. Passando alla Juniores regionale, arriva un pareggio per 1-1 per il Poggio a Caiano sul campo del Lanciotto. Il match viene firmato dalle marcature di Cau per i fiorentini e di Vela per i medicei. In classifica il Lanciotto blinda il quarto posto con un punto di vantaggio proprio sul Poggio a Caiano. Passando agli altri match impresa 3-3 del Viaccia che al Ribelli ferma la capolista Floriagafir Bellariva, mentre il Csl Psc perde 4-1 al Rossi contro il Rinascita Doccia.