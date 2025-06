Juri Roda rivoluziona la Portuense: nuovi acquisti per la Prima categoria

Altro che mercato di sopravvivenza, il nuovo direttore sportivo Juri Roda sta costruendo una squadra competitiva per la Prima categoria. Dopo pochi giorni dal suo arrivo alla Portuense ecco il portiere Stracuzzi dalla X Martiri e il centrocampista Samuele Franceschini, figlio del capitano del Copparo Fabio Franceschini, ex Masi Torello Voghiera. Dal disciolto Galeazza ecco Zuari, ex Centese e Frustaglia, un ritorno. Il nuovo leader della difesa sarà Matteo Marcolini, 40 anni ma fisico integro, reduce dall’avventura al Mesola vincitore del campionato di Promozione. Dal Mesola potrebbe arrivare un altro giocatore, si punta a Minarelli per dare geometrie alla squadra, ma piace molto anche Gessoni della X Martiri, richiesto anche dal Copparo 2015 e dalla neo promossa Gallo. Dai granata è in uscita il capitano di lungo corso Novelli, premiato dal presidente Carlo Baldissara a fine stagione; su di lui c’è l’interesse anche della Dogatese e del Frutteti. Torniamo alla Portuense, che ha liberato Formigoni, se non altro perché il capitano aveva abbandonato la barca nel periodo più difficile della seconda metà del campionato di Promozione. Il direttore sportivo Juri Roda sta cercando di trattenere Fantoni, un attaccante su cui aveva puntato con convinzione Alessandro Baiesi, un centravanti giovane e prestante, con molti margini di miglioramento. L’attaccante del Pontelagoscuro Zappi, pezzo pregiato del mercato dei biancazzurri di Massimiliano Roda, è stato ceduto alla X Martiri. Non solo Alberghini, la Centese ha ceduto allo Junior Finale anche l’attaccante Carpeggiani, per la gioia del nuovo allenatore Cestari. Franco Vanini