K-Sport al cardiopalma. La vittoria arriva al 92’

K-SPORT 2 MONTURANO CAMPIGLIONE 1

K-SPORT GALLO: Cerretani, Kalombo (40’ st Perri), Notariale (11’ st Peroni), Dominici, Nobili, Carta, Sakaj (11’ st Magnanelli), Torelli, Fiorani (27’ st Di Pollina), Micchi (38’ st Camara), Gurini. All. Magi.

MONTURANO CAMPIGLIONE: Monti M., Wahi, Fabi (40’ st Baiocco), Santarelli (20’ st Curzi), Adami (51’ st Cheddira), Muzi, Russo (20’ st De Carolis), Ruggeri, Altobello, Palestini (38’ st Cuccù R.), Morelli. All. Cuccù S.

Arbitro: Bevere di Chivasso.

Reti: 38’ pt Nobili (aut), 15’ st Torelli, 47’ st Carta (rig).

Il Montecchio Gallo vince una gara all’ultimo respiro contro un solido Monturano. Pronti via gli uomini di Magi attaccano la porta difesa da Monti, ma prima la conclusione di Dominici e poi quella di Sakaj sbattono sul muro difensivo. Nel ribaltamento di fronte prima e unica conclusione in porta della squadra di Cuccù con un potente diagonale al volo di Palestini, che da buona posizione non trova lo specchio. Al 10’ Sakaj con il mancino impegna ancora una volta il portiere monturanese. Al quarto d’ora pennellata di Notariale a centro area con tuffo di Fiorani che impatta bene il pallone, deviato in corner da Monti. Alla mezz’ora doppia occasione colossale in area ospite, ma prima Fiorani sciupa da ottima posizione, poi Gurini a un metro dalla porta non riesce a spingere la palla in rete. Allo scadere del primo tempo doccia fredda per il Montecchio Gallo, punito dal Monturano in contropiede: Russo scappa sulla fascia sinistra, palla messa in area e deviata con la punta del piede da Nobili che insacca nella propria porta.

Nella ripresa i locali spingono per ribaltare la partita e già in avvio hanno una buona chance: Carta serve l’inserimento di Sakaj, che davanti al portiere subisce il recupero di Adami. Al quarto d’ora ponte di testa di Micchi a servire Fiorani a centro area ma il classe 2005 in acrobazia manda alto dall’area piccola. Un istante più tardi al dodicesimo corner per i padroni di casa arriva il meritato pareggio con Torelli che insacca al volo. Il Montecchio Gallo preme alla ricerca del gol vittoria ma il tiro di Magnanelli sfila fuori. Alla mezz’ora remake del primo tempo, ma stavolta è Micchi a un metro dalla porta a mandare sopra la traversa a portiere battuto. Nel finale gol annullato al subentrato Peroni per una posizione di fuorigioco apparsa dubbia. Al secondo dei sei minuti di recupero arriva l’episodio decisivo della partita: il subentrato Baiocco, classe 2006, strattona vistosamente Peroni in area e l’arbitro decreta la massima punizione. Dal dischetto Carta fissa il 2-1 spiazzando Monti.