K Sport conquista la vetta. Atletico, trasferta amara

ksport montecchio

2

atletico mariner

0

SPORT GALLO: Cerretani, Kalombo, Notariale, Dominici, Nobili, Carta, Peroni (23’ st Gurini), Torelli (49’ st Guglielmo), Camara (15’ st Micchi), Magnanelli (41’ st Sakaj), Di Pollina (23’ st Fiorani). All. Magi.

ATLETICO MARINER: Amato, Marucci, Bontempi, Panza (26’ pt Sharif) Kiwobo (43’ st Tassi), De Vito, Lorenzoni, Raggio (16’ st Rodriguez), Cialini, Napolano (16’ st Oddi), Verdesi (43’ st Picciola). All. Puddu.

Arbitro: Latuga di Pesaro.

Reti: 39’ pt Nobili, 43’ st Micchi.

Grande vittoria del Montecchio Gallo che vince con merito una buona gara sull’Atletico Mariner. L’avvio vede gli ospiti provare a costruire dal basso il gioco e i locali bravi a realizzare un pressing alto senza nulla o quasi concedere all’avversario. All’8’ ghiotta occasione locale con Torelli servito dalla sinistra da Peroni calcia in bocca al portiere. Al quarto d’ora doppia occasione ospite, la prima con Napolano che da fuori impegna Cerretani, poi è la volta di Cialini ma la sua incursione viene sventata. Tornano a spingere gli uomini di Magi che fino al termine della prima frazione alzano il baricentro. Alla mezz’ora Torelli dal limite impegna Amato alla presa bassa. Il pressing locale si fa insistente e culmina con Camara che sblocca il risultato lanciato sopra la difesa da Torelli ma l’arbitro annulla per fuorigioco apparso dubbio. Era il preludio al gol che arriva due minuti dopo quando da corner di Carta, Dominici raccoglie dal lato opposto e la mette dentro per l’incornata vincente di capitan Nobili (nella foto). Nella ripresa buono l’avvio dei locali che in seguito a un’azione corale, Camara fa la sponda per Di Pollina che raddoppia, ma ancora una volta il secondo assistente segnala l’offside. Al quarto d’ora reazione Atletico Mariner con Cialini che pescato nel centro dell’area di testa manda fuori. A due minuti dal termine Fiorani lancia il contropiede di Micchi che supera l’avversario e davanti al portiere con il mancino fissa il risultato sul due a zero.