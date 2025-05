K Sport e Tolentino si sfidano per gli spareggi interregionali: chi avrà la meglio?

Oggi in palio il destino di K Sport e Tolentino. "Dopo i due schiaffoni con l’Urbino e la Maceratese – spiega Enrico Tiboni, copresidente del Montecchio Gallo – sono convinto che i ragazzi troveranno energie per aprire le porte per gli spareggi a livello interregionale". Si tratta di una gara insidiosa. "È difficile, del resto il Tolentino è l’unica squadra ad averci battuto in casa anche se era l’inizio del campionato ed eravamo in rodaggio. Nella malaugurata ipotesi che non riuscissimo a passare il turno la nostra stagione è da ritenersi buona".

È una K Sport che si rimette in gioco. "Il calcio è bello – osserva Ettore Mariotti, diesse della formazione pesarese – anche perché offre altre possibilità come in questo caso, noi cercheremo in tutti i modi di sfruttare l’occasione. Affronteremo un avversario in forma, capace di vincere 0-4 a Chiesanuova. Il Tolentino gioca un bel calcio, noi cercheremo di ripetere la grande prestazione di domenica scorsa contro la Maceratese, sperando in un risultato favorevole. Magi ha qualche problema con gli infortunati, usciti malconci nella partita di sette giorni fa". Gli acciaccati a cui si riferisce il diesse sono Peroni, Carta e Dominici, ma alla fine potrebbero essere recuperati. Assente sicuro sarà lo squalificato Torelli.

All’andata a Montecchio il Tolentino ha vinto 0-1 grazie alla rete di Moscati, al ritorno la K Sport si è ripresa la rivincita (0-2) con reti di Micchi e Magnanelli. Oggi, se alla fine del tempo regolamentare non c’è una vincitrice, si procederà ai supplementari, se dovesse esserci ancora parità andrà ai playoff nazionali la K Sport per la migliore posizione in classifica. La gara è stata affidata all’arbitro Marco Calabrò di Reggio Calabria, assistenti Simone Tidei di Fermo e Giammarco Pastori di Jesi.

Amedeo Pisciolini