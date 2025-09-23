K Sport, finalmente Osimo

Solo vittorie per le pesaresi. Le quattro provinciali domenica hanno incamerato il massimo del punteggio al termine di ogni singola e positiva prestazione. La classifica, nonostante si siano giocate solo 3 giornate è già sfilata: con il Fabriano Cerreto unica squadra a punteggio pieno.

K Sport Montecchio. "A Osimo abbiamo conquistato tre punti importanti, in un clima quasi surreale per la presenza di oltre mille spettatori locali e non è stato facile – è il commento del dg della K Sport Matteo Mariani – l’Osimana sul suo campo da sempre qualcosa in più e a tratti ci ha messo in difficoltà pur non creando grattacapi al nostro portiere. Noi non abbiamo giocato come sappiamo fare ma siamo stati bravi nel concedere pochissimo e a far male quando potevamo farlo. È la prima volta che usciamo dal ’Diana’ con i tre punti e ce li teniamo ben stretti, guardando con fiducia alle imminenti partite".

Urbino. Il successo dei ducali contro il quotato Tolentino è commentato dal dg Ivan Santi: "Vittoria del gruppo che ha dimostrato di avere gli attributi giusti. Sopperire alle assenze di giocatori del calibro di Boccioletti, Cusimano, Tamagnini, Bellucci, Antonioni e Vagnarelli significa aver messo in campo un atteggiamento da grande squadra. Abbiamo giocato a viso aperto senza timori reverenziali. Il passo falso di Montegranaro è ormai alle spalle e questi due successi (Urbania in coppa e Tolentino) ci hanno ridato fiducia ed entusiasmo. Contro una grande squadra come il Tolentino non abbiamo praticamente rischiato nulla per tutti i 90 minuti creando invece tanti presupposti offensivi. I nostri terminali offensivi sono andati a segno facendo vedere giocate di grande sostanza. Per domenica prossima speriamo di recuperare qualche giocatore perché alla lunga le assenze possono creare difficoltà nelle rotazioni e minori soluzioni tattiche a disposizioni di mister Mariani".

"Partita di carattere – osserva il diesse Francesco Amati – voglio far i complimenti a mister Mariani per aver preparato una partita perfetta e per aver trasmesso ai ragazzi il suo carattere e la voglia di non mollare mai".

Urbania. "Una vittoria fortemente voluta ed ottenuta con le unghie e con i denti – cosi il diesse dell’Urbania Stefano Maggi sintetizza il convincente successo ottenuto contro la Sangiustese – tre punti che fanno classifica e morale. Siamo andati ad un passo dal 3-0, ma nell’azione successiva la Sangiustese ha riaperto la gara, costringendoci ad un finale di sofferenza. Ora ci prepariamo per il doppio turno esterno".

Fermignanese. Con una rete dell’ex Cordella la Fermignanese ha riportato a casa da Jesi il primo successo stagionale. "E’ stata una vittoria importante – sintetizza l’allenatore della Fermignanese Simone Pazzaglia dopo questa positiva partita dei suoi – abbiamo approcciato bene la partita, per sessanta minuti abbiamo avuto quasi sempre il possesso palla giocando nella loro metà campo, creando anche dalle situazioni per far gol, poi siamo passato in vantaggio e negli ultimi minuti ci siamo abbassati un po’ troppo fino al rigore molto generoso dato alla Jesina dove però è stato molto bravo il nostro portiere Marcantognini, dobbiamo ancora migliorare però intanto ci prendiamo questa importante vittoria".

La squadra della settimana. 1) Marcantognini (Fermignanese), 2) Panichelli (Trodica), 3)Cantarini (Trodica), 4) Sanchez (Matelica), 5) Cosignani (Civitanovese), 6) Nobili (K Sport Montecchio Gallo), 7) Pasqui (Chiesanuova), 8) Frulla (Montefano), 9) Altobello (Urbino), 10) Encina (Fabriano Cerreto), 11) Vrioni (Urbania). All. A. Ceccarini (Urbania).

Amedeo Pisciolini