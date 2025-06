K Sport ha scelto: panchina a Stefano Protti

La K Sport Montecchio-Gallo ha scelto: è Stefano Protti il nuovo allenatore. L’ex centravanti della Vis ed ex allenatore della Fermana, con esperienze anche in C, ha firmato ieri pomeriggio per il club che vuole vincere l’Eccellenza.

Malvi Sema, esterno di difesa classe 2003, è un nuovo giocatore del Lunano Calcio. "Malvi – fa sapere la società sarà un tassello molto importante del progetto Lunano: forgiato come talento nella squadra della sua Urbania, con anche un prezioso passaggio nelle giovanili della Vis Pesaro, può vantare già, seppur ancora giovanissimo, un’ottima esperienza nei campionati di Promozione ed Eccellenza. Il suo fisico imponente, la sua fame, il suo talento e la sua determinazione, da oggi saranno valori aggiunti del nostro gruppo".

Il Trodica neo promossa in Eccellenza e che sta concludendo una campagna acquisti importante ha messo gli occhi sui difensori: ex Civitanovese Marco Passalacqua ed ex Lanciano Riccardo Cantarini. IL Matelica dopo aver messo nero su bianco con il difensore Giacomo Bucari è interessata a Ignazio Carta e Alberto Torelli della K Sport Montecchio.

La Società Sportiva Schieti ha annunciato l’arrivo di Omar Sinjari, attaccante 2001 che, scrive la società: "Porterà forza, esperienza e grande fiuto del gol. Cresciuto nelle giovanili del Atletico Gallo Colbordolo ha indossato poi maglie importanti come K-Sport Montecchio, Faetano (campionato Sammartinese), fino ad indossare i colori del Cà Gallo, Avis Montecalvo e Tavoleto".

L’asd S.Orso comunica di aver lasciato liberi i seguenti calciatori: Luca Fiorelli, Alberto Amadori, Matteo Giunti, Lorenzo Lepore, Nicola Montinaro, Luca Grandicelli, Luca Deangelis, Mattia Palazzi e Nicolò Moschetta.

L’asd Carpegna di mister Sarti ha annunciato che il diesse Ruggeri ha raggiunto l’accordo con l’attaccante classe 98, ex Fermignano e Canavaccio, Riccardo Agostini. "Forza fisica abbinata a tecnica e tenacia – scrive la società del Carpegna – fanno di Riccardo il profilo giusto per integrare il reparto offensivo in vista della prossima stagione".

Mister Augusto Lulli ex Apecchio e Santa Cecilia Augusto è il nuovo allenatore del Ca Gallo. Lo Sporting Club Trestina (Umbria, serie D) si è assicurato le prestazioni dell’esterno sinistro di centrocampo classe 2005 Daniele Proietti Zolla che nell’ultimo campionato ha militato nel Fabriano Cerreto. Il difensore Giorgio Vagnini lascia il Pantano.

L’Atletico Mondolfo 1952 ha ingaggiato il centrocampista classe ’92 Luca De Angelis, nelle ultime tre stagioni in Promozione al Sant’Orso. Molto attivo l’Avis Montecalvo, in questi giorni scorsi sono stati ingaggiati Giovanni Liera difensore ex Lunano e Capi, centrocampista ex Peglio. Ufficiale alla Vadese il ritorno dell’attaccante (nell’ultima stagione al San Sisto) Diego Del Gallo (classe 1981).

Amedeo Pisciolini