K Sport Mariani: "Ci è mancato solo il gol"

La K Sport Montecchio Gallo pareggia, la Maceratese vince e c’è l’aggancio in vetta, preludio di un finale (mancano 6 giornate al termine) tutto da seguire. Pareggio spettacolare dell’Urbania a Tolentino e sconfitta di misura dell’Urbino a Montegranaro. Come già si sapeva non si è giocata la partita tra l’Alma J Fano e il Montefano per la mancata presentazione in campo dei granata.

Il pareggio della K Sport contro la Sangiustese è commentato dal dg Matteo Mariani: "Domenica abbiamo disputato una buona gara, dove a mio avviso ci è mancato solo il gol. Nel primo tempo il nostro avversario ci ha reso la vita difficile, ci aveva studiato bene e hanno giocato a ritmi sostenuti creando anche qualche pericolo. Nella ripresa la Sangiustese è calata fisicamente, li abbiamo chiusi nella loro metà campo, Cerretani è rimasto inoperoso. Siamo andati vicini al gol con Torelli in almeno quattro buone occasioni. Un po’ di rammarico viene anche dall’atteggiamento dell’avversario, che per un tempo intero si è concentrato solo nello spezzettare il gioco tra ingressi del massaggiatore e ritardi nelle rimesse in gioco, mai visto farlo in maniera così plateale. Se avessimo trovato il gol probabilmente sarebbe stato differente".

Pari in rimonta dell’Urbania contro il Tolentino. "Abbiamo incontrato una bella squadra che merita la posizione in classifica – sottolinea il giorno dopo il trainer dell’Urbania Simone Lilli – abbiamo recuperato una partita che ad un certo punto sembrava persa e faccio i complimenti ai ragazzi che non hanno smesso di crederci. Non è stata la nostra miglior partita (aggiungo che le partite disputate ogni 3 giorni si fanno sentire) ma la caparbietà, la volontà di tutti i ragazzi (compresi quelli che sono entrati) hanno determinato il risultato finale. Adesso lavoriamo bene per la partita di domenica: il derby con l’Urbino. Una partita per noi molto importante".

Sconfitta immeritata quella dell’Urbino in quel di Montegranaro. "Molta amarezza – commenta il dg dei ducali Ivan Santi – per una sconfitta che alla luce di quello che è successo poteva essere evitata. Purtroppo nel nostro momento migliore e dopo l’occasionissima di Bardeggia abbiamo preso il gol su punizione da 25 metri in modo assolutamente evitabile. Nella ripresa abbiamo chiuso il Montegranaro nella loro metà campo esponendoci anche a qualche contropiede. Ma non siamo riusciti a sfondare nonostante diversi tentativi. Peccato perché eravamo anzi siamo in un buon momento ma ci è mancato il killer instinct. Ancora è tutto in gioco e domenica al Montefeltro ci sarà il sentitissimo derby con l’Urbania che può cambiare le sorti di questo campionato".

I bomber. A guidare la classifica dei cannonieri con 12 reti: Lorenzo Grassi (Sangiustese) e Lorenzo Alessandroni (Osimana). 11 reti: Giordano Bardeggia (Urbino). 10 reti: Fabricio Lovotti (Tolentino). 9 reti: Joel Tomas Nunez Mastroianni (Urbania) e Luca Coginini (Maceratese). Seguono con 8 reti a testa 5 calciatori. Amedeo Pisciolini