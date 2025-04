K Sport si prepara allo spareggio con la Maceratese dopo la sconfitta contro Urbino

"Abbiamo regalato il possesso all’avversario per quasi l’intero incontro. L’Urbino mi è parso quasi indomabile, fino alla fine ha mostrato una cattiveria agonistica spropositata, meritando di vincere l’incontro". È quanto dice Matteo Mariani, dg della K Sport, all’indomani della sconfitta che ha determinato lo spareggio con la Maceratese per sapere chi salirà in serie D. "Noi – aggiunge – abbiamo di certo gettato al vento un campionato che forse era stato da tutti un po’ assaporato, mentirei se dicessi che non ha fatto male perché la ferita è ancora aperta. Il lato “positivo“ è che non c’è tempo a disposizione per rimuginarci sopra, da oggi stesso cominceremo a prepararci per lo spareggio di domenica". Il diesse della formazione pesarese interviene sulla sconfitta a Urbino. "Ancora abbiamo delle possibilità, domenica a Senigallia – dice il ds Ettore Mariotti – ci aspetta un match importante e bello, in settimana ci ricaricheremo dopo la delusione. Personalmente faccio i complimenti all’Urbino per la loro prestazione, mi dispiace però che non gli sia servita a niente".

Ecco cosa ha detto Ivan Santi, dg dell’Urbino. "Meritavamo i playoff, anzi – dice – eravamo la squadra più in forma e avremmo potuto sicuramente dire la nostra in questo finale. Peccato per i ragazzi perché hanno dimostrato di essere un gruppo forte che non ha mai mollato nelle difficoltà e che voleva regalare qualcosa ai tifosi".