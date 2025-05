K Sport supera Tolentino e si prepara per la sfida contro Vianese Calcio

Una K Sport in forma, determinata e volitiva supera nella finale regionale dei playoff il Tolentino e si qualifica alla fase nazionale, dove nel primo turno incontrerà la Vianese Calcio, squadra emiliano-romagnola di un paese (Viano, dell’hinterland di Reggio Emilia) di 3000 abitanti militante nel girone A di Eccellenza. Si giocherà l’andata domenica prossima allo Spadoni di Montecchio e il ritorno (a Viano) la domenica successiva 1 giugno. La vincente tra K Sport- Vianese affronterà poi la vincente tra la squadra del Lazio e della Sardegna.

Passando il primo turno si ha la possibilità di essere ripescati, vincendone due ci si può considerare in serie D. "Con il Tolentino – commenta il direttore sportivo della K Sport Montecchio Gallo Ettore Mariotti – c’è stata una bella affluenza di pubblico nonostante varie cerimonie religiose e la partita quasi in contemporanea della Vis Pesaro. La gara si è messa subito bene e alla prima occasione siamo andati in vantaggio con un gol di Fiorani, attaccante classe 2005 che sta facendo molto bene. Da qui i nostri avversari hanno cercato di prendere in mano il pallino del gioco senza riuscirci, perché siamo stati molto bravi a sfruttare le nostre doti che sono quelle di saper aspettare e di ripartire in maniera ordinata e in un paio di occasioni abbiamo sfiorato il secondo gol, cosa che siamo riusciti a fare attorno alle mezzora con Micchi. Nel secondo tempo quando sembrava che avevamo la gara sotto controllo abbiamo subìto il loro gol in maniera un po’ rocambolesca, la squadra comunque non ha mai rischiato e siamo riusciti a portare a termine questa bella vittoria che ci voleva per quello che la K Sport ha saputo fare in quest’anno. Un risultato questo, che ci siamo proprio meritati Faccio i complimenti a tutta la rosa dei giocatori e a tutto lo staff e i complimenti vanno anche ai dirigenti, che tutta la settimana, domenica compresa, si impegnano sempre al massimo, in primis l’accompagnatore ufficiale della squadra Andrea Denti, sempre preciso e puntuale come tutti gli altri ragazzi. Ora andiamo avanti più determinati di prima cullando un sogno".

Oggi la squadra agli ordini di Beppe Magi riprenderà gli allenamenti in vista del primo match di domenica prossima, fiduciiosa di potere continuare nel suo positivo cammino.

am. pi.