Kameni-gol, Castiglionese seconda da sola. Una prova di forza contro la Fortis Juventus

CASTIGLIONESE: Ubirti, Cecci (72’ Meoni), Giorgi, Mbounga Kameni, Menchetti, Menci R., Castaldo (72’ Barboncini), Minocci, Falomi, Ricci (83’ Tacchini), Borghesi (83’ Imparato). All. Fani.

FORTIS JUVENTUS: Morandi, Zoppi, Marucelli, Parrini E. (56’ Morozzi), Salvadori, Gurioli, Baggiani L., Bettoni (70’ Campagna), Oitana, Noferi, Mearini. All. Magera.

Arbitro: Montevergine di Ragusa.

Reti: 15’ Ricci, 35’ Mearini, 88’ Mbounga Kameni.

CASTIGLION FIORENTINO – Arrivano punti preziosi per la Castiglionese che dopo aver fermato la capolista Siena sul pari nel turno precedente mette al tappeto davanti al proprio pubblico la Fortis Juventus, restando adesso da sola al secondo posto in classifica con due punti di margine sullo Scandicci e dieci di ritardo sulla corazzata senese. Non è stata una partita facile, giocata su un terreno di gioco appesantito. Il primo tiro in porta della partita è al 5’ e tocca a Ubirti dire di no alla Fortis Juventus. Al 15’ Ricci sfrutta il traversone di Giorgi come meglio non potrebbe e batte da buona posizione a rete portando i viola in vantaggio. La Castiglionese insiste e Borghesi sfiora il raddoppio da distanza ravvicinata. Al 35’ però la Fortis Juventus trova il pareggio che risolve un’azione confusa in area locale grazie a Mearini. Prima dell’intervallo occasione per Falomi non sfruttata a dovere e punizione di Ricci da 20 metri ma palla che sfiora il palo ed esce. Il primo tempo termina così in parità sul risultato di 1-1. La ripresa vede i ragazzi di Roberto Fani attaccare a testa bassa con forza e tenacia, ma la difesa della Fortis Juventus tiene botta e resiste.

Quando il pareggio sembra un risultato già scritto sale in cattedra Kameni che diventa il protagonista di giornata. Il minuto è il numero 83’ quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo la Castiglionese trova il 2-1 con il suo centrocampista. È un vero e proprio tripudio quello che si leva sugli spalti del Faralli. Dopo tre minuti di recupero ecco il triplice fischio. La Castiglionese torna alla vittoria dopo aver fermato il Siena sul pareggio e lo fa regalandosi il secondo posto in classifica in solitaria. Un ottimo risultato in attesa adesso di chiudere un 2023 ce ha visto i viola protagonisti nel precedente campionato e in quello attuale lottando con costanza tra i primi piani della classifica. Sicuramente soddisfatto Roberto Fani, l’artefice di quanto produce la squadra sul rettangolo verde e che di fatto ha inaugurato un nuovo progetto incentrato anche sulla linea verde oltre che sulla presenza dei consueti senatori che stanno tenendo alta la bandiera del club.