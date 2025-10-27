Kappao al fotofinish. Il Lenz cade su rigore. Ma è ancora in vetta

LENTIGIONE 0 PRO PALAZZOLO 1

LENTIGIONE: Gasperini, Capiluppi, Mordini (15’ st Alessandrini), Pari (22’ st Battistello), Nanni (15’ st Jassey), Masini, Penta (40’ st Panigada), Mele, Cellai (36’ st Iori), Miglietta, Nappo. A disp. Cheli, Bita, Mirri, Cudini. All. Pedrelli.

PRO PALAZZOLO: Piombino, Cantaboni (40’ st Alari), Ghidini (20’ st Uberti), Allievi, Mattioli, Cristini, Pinardi, Palazzi, Ragazzoni, Capone (40’ st Desiato), De Respinis (28’ st Rizza). A disp. Mondello, Coly Abou, Ragnoli, Capoferri. All. Didu.

Arbitro: Morello di Tivoli (Foglietta di Foligno e Magnifico di Bari).

Rete: 49’ st Pinardi (rig.).

Note: ammoniti: Pinardi, Cantaboni, Mele, Masini, Palazzi, Capiluppi, Pedrelli (all. Lentigione). Angoli 6-0, rec. 1’+6’.

Sconfitta clamorosa per la capolista: il Lentigione perde la sua prima partita interna e lo fa contro una Pro Palazzolo che sfrutta la giornata forse non particolarmente esaltante dei ragazzi di Pedrelli. La prima occasione del match arriva all’8’ quando Penta è abile a insaccare in rete un pallone arrivato da una progressione di Mordini. Quello del numero 18 del Lenz sarebbe stato il gol che avrebbe sbloccato il match ma l’entusiasmo dei rivieraschi viene subito spento dalla bandierina alzata dell’assistente con l’arbitro che annulla. La risposta degli ospiti arriva al 20’ con Cristini bravo a colpire da dentro l’area, ma Gasperini è reattivo a dirgli di no. Al 30’ Mordini si mette in proprio, ma il suo destro dal limite dell’area finisce alto e si va al riposo sullo 0 a 0. Il secondo tempo si apre con una rete annullata alla Pro Palazzolo, ancora per fuori gioco e al 26’ ancora un’altra con l’arbitro che cancella il gol di Mele per un fallo dello stesso sullo stacco aereo. L’ultima azione dei locali arriva al 41’, quando Alessandrini si trova a tu per tu con il portiere ospite, abile a uscire chiudendogli lo specchio e a deviare in calcio d’angolo. In pieno recupero, il coup de théatre: il direttore di gara punisce Capiluppi per un fallo di mano in area e assegna un calcio di rigore ai lombardi. Sul dischetto si presenta Pinardi che batte Gasperini. Ora la classifica si accorcia con il Lentigione ancora in vetta, ma con un solo punto sulla Pro Sesto e due su Pistoiese e Desenzano. Da dietro spingono Cittadella e Piacenza.