Kargbo: "Dedico i gol ai miei compagni". Toscano: "Ci sta soffrire contro una grande"

Escludendo la gara del Rimini in trasferta contro il Sestri Levante che è stata rinviata per maltempo, ieri si sono giocate quattro partite. A parte la vittoria del Cesena, l’Arezzo ha battuto il Gubbio 1-0, Vis Pesaro e Pineto hanno pareggiato 1-1, ma soprattutto il Perugia ha sconfitto in casa la Virtus Entella per 2-1. Questa la classifica nelle prime posizioni: Torres 27, Cesena 23 (ed una gara da recuperare), Perugia 21, Pescara 20, Carrarese e Recanatese 17, Gubbio 16. E domenica sono in programma tre incontri che interessano l’alta classifica: Carrarese-Pescara e Entella Torres alle 14 e Gubbio-Cesena alle 18.30.

Esattamente tre settimane dopo la trasferta di Arezzo il Cesena torna alla vittoria con relativo avvicinamento alla testa della classifica. La doppietta firmata da Augustus Kargbo ha risolto una gara che non è stata di certo semplice. Il primo a parlare è Pierozzi: "Nel momento di maggiore pressione della Carrarese abbiamo tenuto, ci portiamo a casa questi punti, questa vittoria conta come tutte le altre poi non guardiamo se abbiamo avvicinato la Torres, dobbiamo fare il nostro percorso e quando abbiamo fatto la nostra parte è tanto, in fatto di gol spero di sbloccarmi presto".

Il grande protagonista della serata è Kargbo arrivato a quattro gol ion stagione: "Sono contento di avere dato il massimo di avere dato il mio contributo. Dedico i gol a Giuseppe Comità che per me è come un fratello con la sua famiglia è arrivato da Crotone, poi la dedico a noi perchè quando non si vince non siamo contenti, serviva questa vittoria". Kargbo fa capire che i gol che sta segnando sono frutto anche dell’ambiente che lo circonda: "A Cesena c’è un ambiente nel quale mi trovo bene è sereno e di questo ringrazio i compagni che mi aiutano giorno per giorno a crescere, che entri dall’inizio o dalla panchina. Qui ci sono molti attaccanti forti, Corazza, Shpendi, Ogunseye e anche Giovannini può giocarsela".

Toscano parte dalle assenze: "Per Piacentini sono contento del fatto che dopo il riscaldamento non sentiva la gamba a posto e per non mettere in difficoltà la squadra ha preferito stare fuori, Shpendi stava bene ma abbiamo preferito non rischiare. A me piace vincere anche su rigore magari dubbio. Ci sta soffrire contro una grande come la Carrarese, su Saber sono dispiaciuto che abbia fatto questo errore anche perché aveva disputato una bella partita. Lo vedevo più riflessivo che in passato non avrebbe dovuto cadere in questo errore".

