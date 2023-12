Keqi: "Pronto per l’Aquila"

MONTEVARCHI

E’ già vigilia per l’Aquila che domani riceve al Brilli Peri – il fischio d’inizio dell’incontro è posticipato alle 15 – il Sansepolcro guidato in avanti da uno dei giocatori più amati in epoca recente dalla tifoseria montevarchina: l’eterno Adnane Essoussi. In uno scontro diretto di classifica per allontanarsi dalle zone pericolose, i padroni di casa potranno contare, almeno per la panchina, sul nuovo acquisto Kristian Keqi, il ventisettenne jolly del reparto offensivo che torna in Italia archiviando le parentesi nella Premier League maltese con il Floriana e il Marsaxlokk. "Un calcio diverso dal nostro – ha commentato il neo aquilotto che ha trascorsi anche in vari club di C e D, compresi Arezzo, Sangiovannese e Potenza – ma dal febbraio 2019 ho potuto disputare con le due formazioni di Malta i preliminari di Champions, Europa League e Conference. E mi sono confrontato con realtà di altissimo livello del football continentale, squadre dal budget enorme e con organici di alto livello. Cosa mi porto dietro? Un bagaglio utile di esperienza – ha aggiunto l’attaccante italo-albanese – e non vedo l’ora di dare il mio contributo alla causa rossoblù".

Ottime, intanto, le prime impressioni dello spogliatoio: "Mi sto ambientando senza problemi, perché conoscevo il direttore Del Grosso, Calori e i suoi collaboratori. Di conseguenza, quando ho ricevuto la chiamata dal Valdarno ho accettato immediatamente. Il Montevarchi mi dà la possibilità di rimettermi in gioco e cercherò di ripagare tutti della fiducia. Quanto alla condizione, ho lavorato duramente nei mesi scorsi e mi sento abbastanza pronto". Un accenno, infine, all’aspetto tecnico-tattico: "Sono una punta di movimento – ha concluso Keqi – che svaria molto. Mi adatterò, tuttavia, a qualunque ruolo mi chieda di ricoprire il mister". In settimana, intanto, è stato festeggiato dai compagni il giovanissimo esterno sinistro Jacopo Ciofi, che ha segnato il gol del 2-0 ad Orvieto, impreziosendo la sua prima partita da titolare: "Realizzare la rete del raddoppio, in un momento decisivo – ha raccontato l’under del 2004 – è stato emozionante. Spero di potermi ripetere presto ma soprattutto di essere sempre utile alla causa quando vengo mandato in campo". Prodotto genuino del vivaio del Livorno, Ciofi ha lasciato tre stagioni fa la casacca amaranto per indossare quella simile, granata, del Pontedera. Un torneo Primavera e poi il passaggio in prestito, a farsi le ossa, in serie D al Termoli. Appena ingaggiato dall’Aquila in estate ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare ora finalmente superato.

Giustino Bonci