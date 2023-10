Ko contro la capolista. Lo United battuto. Errore dal dischetto

bibbiano s.p.

1

united carpi

0

BIBBIANO S.P.: Carpi, Rota, Ravanetti, Riccardi, Errigo, Macca, Bassissi (61’ Finocchio), Benassi, Messori, Cilloni (76’ Carlini), Rozzi (67’ Borges). A disp.: Vergalli, Politi, Meluzzi, Galassi, Rossi, Trivieri. All. Tedeschi.

UNITED CARPI: Rufo, Gianasi (86’ Paramatti), Vezzani, Teocoli (82’ Signorino), Ceci, Bulgarelli, Prandi (86’ Cometti), Garlappi (69’ Mebelli), Jocic, Assouan, Elatachi (69’ Malagoli). A disp.: Lusetti, Corradi, Romani, Bagni. All. Borghi.

Arbitro: Delucca di Bologna

Reti: 26’ Messori Note: ammoniti Bassissi, Vezzani, Signorino

Il big match sul campo della capolista è amaro per lo United Carpi che conosce il primo ko e scivola dal 2° al 4° posto. All’11’ da situazione d’angolo Messori calcia e Rufo risponde presente. Al 26’ sponda di Macca e colpo di testa di Messori sul secondo palo per l’1-0. Al 30’ cross di Gianasi che imbecca Jocic ma la capocciata del capitano termina alta. Prima del riposo Rufo dice di no a Cilloni. Al 70’ il neoentrato Mebelli calcia una punizione tagliente sporcata da un tocco di mano in area: rigore calciato da Assouan ma Carpi la toglie dall’angolino. Nel finale Rufo evita il 2-0 di Carlini.