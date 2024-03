Ko fra le mura amiche. Continua il momento negativo dei Fratres. Il Camaiore si porta via i tre punti con Khtella

FRATRES PERIGNANO

0

CAMAIORE CALCIO

1

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Acosta(18’st Taraj), Scremin, Arvia(45’st Baggiani), Mancini, Petri, Gemignani, Zefi, , Rosi, Ficarra(18’st Vitillo), Sciapi. All.Colombini.

CAMAIOE CALCIO: Barsottini, Borgia, Arnaldi, Anzillotti, Velani, D’Alessandro, Crecchi, Amico, Geraci(31’st Imbrenda), Da Pozzo, Khtella(31’st Biagini). All.Cristiani.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Marcatore: al 22’pt Khtella.

PERIGNANO – Continua il momento negativo dei Fratres Perignano che non solo non riescono più a vincere in casa, ma incappano in una nuova sconfitta. Con questa sconfitta si allontana ancora di più l’obbiettivo dei play off. Chi approfitta di questa crisi rossoblù è il Camaiore che si prende l’intera posta in palio e, in chiave proprio play off, vede aumentare le sue possibilità di accedervi. La cronaca vede un buon avvio dei Fratres che già al 6’ potrebbero andare in gol con Sciapi che, servito da Rosi, mette di un soffio sul fondo. Al 22’, proprio nel momento migliore per i locali, il Camaiore trova il gol del vantaggio. Un cross dalla destra di Borgia va a cercare Khtella sul secondo palo il quale, favorito anche da una incertezza difensiva di Acosta, di testa mette la palla in rete alle spalle di Colucci. Il Perignano si porta in avanti ma solo sul finale di tempo riesce ad impensierire il portiere ospite con un tiro dalla distanza di Gemignani ma la sua conclusione è deviata in angolo. Nella ripresa il Fratres Perignano rientra in campo determinato a raggiungere almeno il pareggio. Al 4’ un cross di Ficarra per Rosi che manda oltre la traversa. Intorno al quarto d’ora, sia da parte del Camaiore e dopo poco anche del Perignano, si reclama vivacemente per due potenziali calci di rigore non concessi dall’arbitro. Al 26’ due ottimi interventi di Colucci, prima su Borgia e poi su Crecchi evitano il raddoppio degli ospiti. Al 36’ una punizione di Arvia finisce sul fondo e, proprio in chiusura, al 5’ di recupero, Barsottini, a seguito di un calcio d’angolo, salva la propria porta impedendo il pareggio dei Fratres.

Pietro Mattonai