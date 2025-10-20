Ko Montecchio. Addio alla vetta. Cordella decisivo

fermignanese

1

ksport montecchio

0

FERMIGNANESE: Marcantognini, Mariotti, Labate, Lucciarini, Fraternali, Patarchi, Cirulli (20’ st Cantucci), Gabellini (32’ st Surano), Cordella, Arduini (32’ st Giovanelli Fraternali), Saidykhan (48’ st Patrignani). All. Pazzaglia.

K SPORT MONTECCHIO GALLO: Cerretani, Camilloni (50’ st Mistura),Notariale (36’ st Broso), Dominici, Paglia (20’ st Peroni), Nobili, Torelli, Carta, Rivi, Montagna (37’ st Luccardi), Sollaku. All. Protti.

Arbitro: Tarli di Ascoli

Rete: 36’ pt Cordella.

Grande e importanre vittoria della Fermignanese anche se con il minimo scarto su un K Sport Montecchio Gallo, alla sua seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita sette giorni per mano del Trodica. Ora la squadra di mister Protti perde la testa della classifica essendo stata scavalcata dall’Osimana vittoriosa sull’Urbania ed affiancata dallo stesso Trodica. Mentre i lanieri di mister Pazzaglia, reduci dalla immeritata sconfitta in quel di Monte San Giusto, ora occupano la quarta posizione con 12 punti in classifica molto corta con quattro formazioni in appena due punti. Si è giocato al Comunale di Fermignano tirato a nuovo con un manto d’erba praticamente perfetto davanti a quasi 500 spettatori. Partita equilibrata disputata prevalentemente a centro campo. Poche le occasioni da rete nel corso di una partita maschia ma corretta. Al 25’ conclusione da fuori area con super parata del portiere Cerretani. L’equilibrio si interrompe al 36’ quando arriva il gol partita realizzato dal bomber Cordella (nella foto l’esultanza): incursione di Cirulli con palla dentro l’area piccola dove irrompe l’attaccante locale e insacca. Immediata reazione del K Sport che su traversone di Paglia si avventa Torelli ma davanti alla porta sbaglia sparando alto sopra la traversa. Il secondo tempo è di marca ospite: la squadra spinge tanto ma senza creare occasioni nitide tali da impensierire il portiere Marcantognini. Girandola di cambi da entrambe le squadre. Da segnalare, in pieno recupero, un colossale errore con un pallonetto di Cantucci che termina fuori.

re. pe.