Ko raccontato in numeri. Dove ha fallito il Pontedera

I numeri, a volte, sorprendono nello smentire, o almeno mettere in dubbio, le impressioni visive. Nessun dubbio che la performance del Pontedera di lunedì sera sia stata pessima. Lo abbiamo visto tutti dalle tribune e lo hanno confermato anche gli addetti ai lavori. Nonostante ciò, spulciando tra i dati della gara, dati che apposite società specializzate riescono a tirar fuori con dovuto criterio, emerge che i granata, sconfitti 2-0, abbiano avuto un xG (expected Goals), ossia il dato che misura la probabilità di un tiro di trasformarsi in un gol, addirittura più alto, pur se di un niente, della Vis. Possibile? Sì, perché il dato testimonia che potenzialmente il Pontedera ha calciato da ottime posizioni, quasi meglio di quelle dalle quali hanno calciato i giocatori avversari, ma i loro tiri, quindi quello che riguarda esclusivamente l’aspetto tecnico, sono stati pessimi. E questo è confermato dal dato dell’xGot (expected Goals on Target), che misura la qualità di un tiro verso lo specchio della porta calcolando la probabilità che finisca in gol, che è stato bassissimo, 0,15, a differenza di quello dei marchigiani che invece è stato alto, 0,806. Tradotto in concetto: il Pontedera quando calcia, anche da buona posizione, non lo fa con la dovuta pericolosità. E se a questo ci aggiungiamo che la media delle reti subite a partita dopo 10 giornate è di 2,1, il quadro non fa certo dormire sonni tranquilli.

Per il resto, lunedì sera la superiorità della squadra di Stellone si è palesata in ogni dato, sia della fase offensiva che di quella difensiva. Più tiri totali, 14 a 10, più tiri in porta, 4 a 1, più palle laterali, 17 a 10, più passaggi chiave, 23 a 11, più dribbling, 24 a 17, più possesso palla, 55% contro 45%. E ancora, più pale recuperate, 74 a 64, più palle recuperate nella metà campo avversaria, 29 a 10, più altezza, i metri, dei recuperi palla, 44 a 30, più duelli vinti, 107 a 79 e più duelli aerei vinti, 32 a 16. Insomma, un flop totale e generale, dove a livello di prestazioni singole il Pontedera comanda solo nella classifica delle palle recuperate con le 14 del difensore Pretato. E’ chiaro che domani ad Alessandria, contro la Juventus Next Gen, servirà tutto un altro Pontedera. Magari quello visto a Gubbio, appena due turni prima della gara con la Vis Pesaro, che non è riuscito a portare via una vittoria soltanto per un episodio sfortunato. C’è però da capire se e in che modo la squadra reagirà alla sfuriata del suo allenatore Leonardo Menichini, la cui panchina, come ha dichiarato mercoledì il direttore sportivo Carlo Taldo a Tutto mercato web, è per adesso ancora salda.

Stefano Lemmi