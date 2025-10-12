L’1-1 non ha convinto Miramari: "Rete palesemente irregolare"

Il Forlì esce con un punto dal ‘Morgagni’ contro la Ternana: secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria alla scorsa contro il Guidonia per la compagine di Alessandro Miramari, 4 punti conquistati nelle due partite consecutive interne che mantengono il Forlì nella zona playoff. Ma il tecnico dà voce alla propria insoddisfazione: "C’è sicuramente rammarico per non aver vinto. La partita è stata tutta in grande equilibrio, forse il primo tempo abbiamo avuto più il dominio noi e il secondo tempo lo ha avuto la Ternana. È vero che in generale avremmo potuto far meglio, ma è altrettanto vero che anche Ternana avrebbe potuto far gol dopo il pareggio, quindi, una volta che la partita si è incanalata in quella maniera diventava difficile modificarne la dinamica".

La rete del pareggio dei rossoverdi è stata motivo di grande protesta da parte della panchina forlivese, che ha recriminato per un fallo subito da Manetti durante l’azione che ha portato alla bordata di Ferrante per l’1-1. "Noi siamo una neopromossa, puoi lavorare finché vuoi sulla testa ma i giocatori in campo hanno visto cos’è successo e diventa difficile accettare una roba del genere". Il pareggio, arrivato circa 10 minuti dopo il vantaggio casalingo di Petrelli, è stato ricontrollato a bordocampo dal direttore di gara, che ha però confermato la validità. A quel punto il tecnico forlivese ha giocato la sua carta per un’ulteriore revisione, ma neanche in questo caso l’arbitro ha modificato la sua decisione.

"A mio parere è un’azione irregolare e facilmente comprensibile se hai giocato a pallone: c’è un chiaro incrocio di gambe che provoca uno sgambetto e la caduta del nostro calciatore". Fa riferimento alle "dinamiche del calcio", ma, protesta amaramente, "se non si ha nessuna idea" di queste, "faccio fatica a capire perché si fa questo mestiere, dando giudizi su cose che non si conoscono. È già la seconda volta che prendiamo un gol del genere così palesemente irregolare, tutte e due le volte contro delle grandi squadre quindi nella mia testa qualche dubbio resta". Il riferimento è al gol decisivo alla prima giornata contro l’Arezzo capolista.

Nel prossimo turno di campionato, il Forlì sarà impegnato nella trasferta in Sardegna contro la Torres, nell’anticipo di venerdì 17 ottobre alle 20.30.

Sergio Tomaselli