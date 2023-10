La 10ª giornata. A Ferrara arriva il Sestri Levante, ad Ancona va l’Arezzo

Tutti da seguire i novanta minuti di questa sera a Chiavari tra Entella e Cesena. Ma anche nel menù del pomeriggio non mancano i faccia a faccia interessanti. Come quello tra Ancona e Arezzo per capire di che pasta è fatta la matricola, ma soprattutto per valutare se il cambio in panchina ha dato la scossa ai marchigiani. Alla Spal il compito di rialzarsi contro il Sestri Levante.

Serie C. Girone B (10ª giornata):

Ieri: Gubbio-Juventus Next, Olbia-Fermana, Pescara-Torres. Oggi: Ancona-Arezzo, Carrarese-Pineto, Pontedera-Vis Pesaro, Rimini-Lucchese, Spal-Sestri Levante (18.30), Recanatese-Perugia, Virtus Entella-Cesena (20.45).

Classifica: Torres 23; Cesena, Pescara 20; Perugia 17; Carrarese 16; Gubbio 15; Recanatese 13; Lucchese*, Pineto* 12; Virtus Entella, Arezzo 11; Pontedera 10; Vis Pesaro, Ancona 9; Sestri Levante, Spal*, Olbia 8; Juventus Next Gen* 7; Fermana 6; Rimini 5.