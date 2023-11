La 13ª giornata. Si parte oggi alle 14. C’è Torres-Ancona La 13esima giornata del girone B di Serie C si apre con Torres-Ancona, mentre Sestri Levante-Fermana è una sfida chiave per la salvezza. Altre partite in programma: Recanatese-Olbia, Arezzo-Pineto, Cesena-Vis Pesaro, Juventus Next Gen-Carrarese, Perugia-Gubbio e Spal-Pontedera. Domani: Lucchese-Virtus Entella e Rimini-Pescara.