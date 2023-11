La 15ª giornata. Nel posticipo la sfida tra le sorprese del girone. Recanatese e Pineto

Sabato ricco di appuntamenti nel girone B. Sabato nel quale il match di cartello si giocherà all’Adriatico con il Pescara che ospiterà il Cesena. Torres, invece, in campo domani pomeriggio davanti al pubblico amico contro il Gubbio. Il posticipo è previsto lunedì sera: a confronto le due sorprese del girone, Recanatese e Pineto.

Serie C. Girone B (15ª giornata): Oggi: ore 16.15 Lucchese-Vis Pesaro, Spal-Ancona. Ore 18.30: Juve Next Gen-Arezzo, Perugia-Carrarese. Ore 20.45: Pescara-Cesena, Pontedera-Virtus Entella, Rimini-Fermana. Domani. Ore 12.30: Sestri Levante-Olbia. Ore 14: Torres-Gubbio. Lunedì alle 20.45: Recanatese-Pineto.

Classifica: Cesena, Torres 33; Carrarese 26; Perugia 25; Pescara, Pineto, Recanatese 21; Gubbio, Pontedera* 20; Ancona 19; Arezzo 18; Lucchese* 16; Rimini*, Olbia* 15; Virtus Entella* 14; Sestri, Vis Pesaro, Spal 12; Juve Next Gen** 11; Fermana 7. ** 2 gare in meno; * una gara in meno.