La 17ª giornata. La Vis Pesaro non si ferma più: battuta la Lucchese La Vis Pesaro continua il momento d'oro, agganciando la Torres in classifica. Il Pineto supera la Pianese e sorpassa il Rimini. Il Carpi raggiunge il Rimini, mentre il Pescara vince contro il Gubbio. Serie C Girone B: prossime partite e classifica aggiornata.