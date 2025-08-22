La 1ª giornata. Il Forlì debutta ad Arezzo

Si parte oggi. Cinque le gare in programma questa sera a dare il via al campionato nel girone B della serie C. Occhi puntati sul Comunale di Arezzo con la squadra di casa che ospiterà la matricola Forlì. Giornata di ritorno in C anche per il Livorno che davanti al pubblico amico riceverà la visita della Ternana. Perugia all’esordio in casa contro i laziali del Guidonia Montecelio, mentre la Vis Pesaro di mister Stellone andrà a bussare alla porta del Pineto. Restando nel ’campo’ delle matricole al Riviera delle Palme sarà di scena la Sambenedettese per i novanta minuti contro i piemontesi del Bra. Il resto del menù della prima giornata si potrà gustare nella giornata di domani con Ravenna e Rimini a chiudere il conto con le loro gare in notturna, rispettivamente contro Campobasso e Gubbio.

Serie C. Girone B (1ª giornata). Ore 21.15: Arezzo-Forlì, Livorno-Ternana, Perugia-Guidonia Montecelio, Pineto-Vis Pesaro, Sambenedettese-Bra. Domani. Ore 17.30 Torres-Pontedera. Ore 18 Ascoli-Pianese, Carpi-Juventus Next Gen. Ore 21 Ravenna-Campobasso, Rimini-Gubbio.