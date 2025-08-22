Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. La 1ª giornata. Il Forlì debutta ad Arezzo

La 1ª giornata. Il Forlì debutta ad Arezzo

Si parte oggi. Cinque le gare in programma questa sera a dare il via al campionato nel girone B della...

di DONATELLA FILIPPI
22 agosto 2025
Pallone

Pallone

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Si parte oggi. Cinque le gare in programma questa sera a dare il via al campionato nel girone B della serie C. Occhi puntati sul Comunale di Arezzo con la squadra di casa che ospiterà la matricola Forlì. Giornata di ritorno in C anche per il Livorno che davanti al pubblico amico riceverà la visita della Ternana. Perugia all’esordio in casa contro i laziali del Guidonia Montecelio, mentre la Vis Pesaro di mister Stellone andrà a bussare alla porta del Pineto. Restando nel ’campo’ delle matricole al Riviera delle Palme sarà di scena la Sambenedettese per i novanta minuti contro i piemontesi del Bra. Il resto del menù della prima giornata si potrà gustare nella giornata di domani con Ravenna e Rimini a chiudere il conto con le loro gare in notturna, rispettivamente contro Campobasso e Gubbio.

Serie C. Girone B (1ª giornata). Ore 21.15: Arezzo-Forlì, Livorno-Ternana, Perugia-Guidonia Montecelio, Pineto-Vis Pesaro, Sambenedettese-Bra. Domani. Ore 17.30 Torres-Pontedera. Ore 18 Ascoli-Pianese, Carpi-Juventus Next Gen. Ore 21 Ravenna-Campobasso, Rimini-Gubbio.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su