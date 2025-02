La 26esima giornata. I playoff a due punti. Colpi Sudtirol e Carrarese

Il pari con lo Spezia permette al Modena di restare più o meno equidistante fra playoff (-2) e playout (+3) in un turno di B che verrà completato oggi con gli ultimi 4 posticipi: alle 15 Palermo-Mantova, Juve Stabia-Cosenza e Frosinone-Reggiana e alle 17,15 Cesena-Pisa. Nelle altre gare di ieri, dopo il successo venerdì 1-0 del Catanzaro sul Cittadella, il colpo grosso è quello del Sudtirol che sotto la cura Castori continua a ri salire la classifica e ora fa parte del gruppetto a quota 28 che comprende anche Samp, Mantova e Reggiana. Gli altoatesini hanno battuto proprio la Samp, idotta in 9 uomini, per 2-1 col vantaggio firmato Merkaj in avvio, impattato subito da Sibilli, poi prima del riposo è arirvato il doppio giallo per Ferrari e al 75’ anche la seconda espulsione di De Paolo che ha fatto da preludio alla rete decisiva di Cambiaghi per un rigore concesso all’88’ su richiamo Var per un mani di Yepes. In coda fa un bel passo in avanti anche la Carrarese che rischia grosso ma alla fine batte 3-2 la Salernitana e salendo a quota 30 esce per un attimo dalla bagarre salvezza. La squadra di Calabro sembrava aver messo al sicuro la gara con le reti di Zanon al 31’, Finotto al 41’ e Zuelli a inizio ripresa ma dopo l’ora di gioca i campani si sono rimessi in gioco grazie a Reine-Adelaide e alla girata di Soriano a 5’ dalla fine che ha reso infuocato il finale, ma i granata non hanno trovato il 3-3 e così restano terz’ultimi, davanti solo a Frosinone e Cosenza che però giocano oggi. Nell’altra gara finisce 1-1 fra Bari e Cremonese con grandi rimpianti per i grigiorossi che si sono visti agganciare solo al 93’ dall’autorete di Bianchetti dopo il vantaggio di Valoti al 69’. Una gara caratterizzata anche dalle forti polemiche uscite a fine gara per l’episodio di razzismo denunciato dal Bari: il giocatore pugliese Dorval, già vittima di presunte frasi a sfondo razzista nella gara di Reggio, sarebbe stato apostrofato dall’argentino Vazquez (che era seduto in panchina) della Cremonese uscendo poi in lacrime.

