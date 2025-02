LA 26ESIMA GIORNATA. Lucchese corsara, il Milan Futuro cede

Due gol e la Lucchese si prende tutto in casa del Milan Futuro scavalcando la Spal in classifica e accorciando decisamente la classifica. Nella gara del venerdì sera la Vis Pesaro di mister Stellone si è presa tutto al ’Curi’ contro il Perugia confermandosi, ormai di diritto, tra le big del girone. Guardando in alto, oggi l’Entella se la vedrà con la Spal, la Torres con il Gubbio e il Pescara con il Carpi.

Serie C. Girone B (26ª giornata). Oggi: ore 15 Virtus Entella-Spal, Torres-Gubbio. Ore 17.30 Campobasso-Pontedera, Pineto-Legnago Salus, Sestri Levante-Pianese. Ore 19.30 Carpi-Pescara. Domani: ore 20.30 Ternana-Arezzo. Già disputate: Perugia-Vis Pesaro 0-1, Milan Futuro-Lucchese 0-2, Rimini-Ascoli 2-0.

Classifica: Virtus Entella 54; Ternana 51; Torres 49; Vis Pesaro 48; Pescara 44; Arezzo 40; Pineto, Pianese 35; Rimini 34; Pontedera, Gubbio, Ascoli 30; Carpi, Perugia 29; Campobasso 27; Lucchese 26; Spal 24; Milan Futuro 22; Sestri Levante 18; Legnago Salus 15.