La 28ª giornata. Il Gubbio frana contro il Legnago

La Vis Pesaro frena con il Pineto, la Spal è sempre più in crisi e la Pianese non ha nessuna intenzione di essere una meteora. Anche la 28esima di campionato ha dato sin qui indicazioni precise. Unica sorpresa vera di giornata è la vittoria, larga e importante, del Legnago fanalino di coda in casa di un Gubbio che ultimamente sembrava rinato.

Serie C. Girone B (28esima giornata). Oggi. Ore 12.30 Milan Futuro-Pescara, ore 15 Ascoli-Ternana, Torres-Pontedera, ore 17.30 Virtus Entella-Perugia, Sestri Levante-Lucchese. Domani. Ore 20.30 Rimini-Arezzo. Già disputate: Pineto-Vis Pesaro 1-1, Spal-Campobasso 1-2, Gubbio-Legnago 0-3, Carpi-Pianese 0-1.

Classifica: Virtus Entella 58; Ternana 54; Torres 53; Vis Pesaro 50; Pescara 47; Pianese 44; Arezzo 40; Pineto 39; Rimini 37; Gubbio 34; Ascoli, Pontedera, Campobasso 33; Carpi 32; Perugia, Lucchese 29; Spal 24; Milan Futuro 22; Sestri Levante, Legnago 19.