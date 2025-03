La 29ª giornata. La Virtus Entella non perde un colpo,. Gubbio ko a Pontedera

Basta un gol alla capolista Virtus Entella per battere anche la Vis Pesaro e provare a seminare le inseguitrici. Finisce con un punto a testa il faccia a faccia in zona salvezza tra Carpi e Lucchese, mentre il Pescara si fa fermare in casa dalla Spal e il Pontedera batte il Gubbio davanti al pubblico amico.

Serie C. Girone B (29ª giornata). Oggi: ore 15 Legnago-Milan Futuro, Pianese-Rimini, Ternana-Torres, ore 17.30 Campobasso-Pineto. Domani: ore 20.30 Perugia-Ascoli. Già disputate: Lucchese-Carpi 2-2, Vis Pesaro-Virtus Entella 0-1, Arezzo-Sestri Levante 1-0, Pescara-Spal 1-1, Pontedera-Gubbio 2-1.

Classifica: Virtus Entella 64; Ternana 57; Torres 56; Vis Pesaro, Pescara 51; Pianese 44; Arezzo 46; Pineto 39; Rimini 37; Pontedera 36; Gubbio 34; Campobasso, Ascoli 33; Carpi 33; Lucchese 31; Perugia 29; Spal 25; Milan Futuro 22; Sestri Levante 20; Legnago Salus 19.