La 29ª giornata. Pescara cade dalla Torres. Delusione Fermana: l’Olbia pareggia al 95’

La Torres non lascia scampo al Pescara, mentre finisce in pareggio il faccia a faccia per la salvezza tra Fermana e Olbia con i marchigiani che restano, così, all’ultimo posto in classifica dopo essersi fatti rimontare all’ultimo secondo con il gol di La Rosa al 95esimo, che ha quindi permesso ai sardi di conservare il vantaggio di due punti dall’ultima piazza.

Serie C. Girone B (29ª giornata). Oggi: Lucchese-Rimini (ore 14), Sestri Levante-Spal (ore 16.15). Già disputate: Cesena-Virtus Entella 4-0, Pineto-Carrarese 0-0, Torres-Pescara 4-1, Fermana-Olbia 2-2, Juventus Next Gen-Gubbio 2-2, Vis Pesaro-Pontedera 0-1, Arezzo-Ancona 3-0, Perugia-Recanatese.

Classifica: Cesena 74; Torres 62; Carrarese 53; Perugia 49; Gubbio 48; Pescara 44; Pontedera 42; Rimini, Juventus Next Gen, Arezzo 38; Pineto 37; Entella 34; Lucchese, Vis Pesaro 32; Ancona 30; Spal 29; Sestri Levante 28; Recanatese 27; Olbia 22; Fermana 20.