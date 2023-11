La Baby Dea in Val Trompia. È di nuovo derby lombardo

Non c’è due senza tre, spera l’Atalanta under 23 di scena questa sera alle 20.45 a Lumezzane per un inedito derby provinciale, andato già in scena tre settimane fa in Coppa Italia di serie C con la vittoria ai rigori dei bresciani dopo l’1-1 nei tempi regolamentari e il 2-2 dei supplementari. “Baby Dea“ che torna in Val Trompia galvanizzata dopo due successi pesantissimi, entrambi ottenuti nei minuti finali, venerdì in casa contro il Legnago per 1-0, con la rete di Cissé nel tempo di recupero, e martedì in rimonta a Novara con un pirotecnico 2-3 confezionato a due minuti dalla fine da Ghislandi.

Lumezzane in crisi, reduce da un ottobre da incubo con quattro sconfitte intervallate dal pareggio a reti bianche a Trento. Bresciani che iniziano a scivolare in fondo alla classifica con 10 punti in altrettante giornate, mentre l’Atalanta, con una partita da recuperare, è decima con 14 punti in 9 gare disputate, ma in striscia e favorita in questa sfida. Mister Francesco Modesto non avrà ancora il fantasista Cortinovis, fermo per un problema al piede, e ha ritrovato il 20enne difensore Bonfanti solo ieri dopo essere andato in panchina giovedì sera a Graz con la prima squadra in Europa League, ma ha grande abbondanza davanti con il rientrante Capone, più Cissé, Di Serio, Italeng e De Nipoti, per due posti.