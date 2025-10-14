La batosta ad Ascoli e i precedenti. Ecco le partite più nere dei granata

Per i club cosiddetti "piccoli", tra i quali in questi campionati rientra anche il Pontedera, la Serie C espone a magre figure come quella di Ascoli. I granata si sono esibiti davanti ad oltre 10mila spettatori, contro una squadra che è una vera corazzata in ogni settore del campo, e in questo scenario sono sembrati una barchetta in balia delle onde. Giocare in stadi simili, che trasudano ancora odore di Serie A, come lo sono o lo sono stati quelli di Terni, Perugia, Pescara, Ferrara, ma anche Cremona, Como, Monza, Pisa, Livorno e via dicendo, è un vanto, un onore per il Pontedera. E rimediare batoste come quella al Del Duca deve solo aiutare a crescere, a capire che serve attrezzarsi bene per affrontare e sopravvivere a certe annate. Che poi, non va dimenticato, sono da tredici stagioni a questa parte il punto più alto nella storia della società granata. Da quando milita nella terza serie nazionale, non è la prima volta però che il Pontedera perde una partita 5-0, che comunque rappresenta il peggior passivo negli ultimi 14 campionati di professionismo.

Prima di domenica era accaduto il 20 ottobre 2013 a Frosinone, il 23 gennaio 2022 in casa contro l’Ancona Matelica e il 5 dicembre 2023 ancora in casa, contro il Pescara. Anche se forse i timori maggiori di subire un cappotto epocale i tifosi pontederesi li hanno provati a Cesena il 21 gennaio 2024, quando i romagnoli segnarono 4 reti nella prima mezz’ora di gioco. Il risultato poi, per loro fortuna, rimase invariato fino al triplice fischio. Ad Ascoli la paura di andare oltre quella che è stata poi la manita conclusiva ha cominciato ad aleggiare a mezz’ora dalla fine, quando i bianconeri hanno segnato la rete del 4-0 e con in campo un Pontedera frastornato come un pugile alle corde che aspetta solo il gong finale. Da scoppole simili i granata si sono sempre ripresi, lo dicono i piazzamenti finali dei vari campionati, e l’auspicio è che la squadra di Menichini ci riesca anche stavolta. Certo è che serve dare un’immediata sterzata, soprattutto al vizietto di subire gol, ora saliti a 19 in 9 giornate, più di due a partita, un’enormità, che fa di quella pontederese la difesa di nuovo più battuta del girone. Da salvare, dalla sconfitta di domenica restano principalmente due cose: la classifica, rimasta invariata e con il Pontedera ancora sestultimo e momentaneamente sempre fuori dai play out, e l’accoglienza riservata dai 10mila tifosi ascolani ai colori granata. Prima applaudendo l’ex Leonardo Menichini e poi i 9 eroici ultras della gradinata nord Diego Savelli, che durante la partita hanno esposto un striscione in memoria di Reno Filippini, il tifoso ucciso dagli interisti al termine di Ascoli-Inter nell’ottobre 1988.

Stefano Lemmi