La campagna. Ci sono già 600 abbonati

E’ iniziata la terza settimana della campagna abbonamenti ’Nel cuore di Siena batte il bianconero’. Sono intanto quasi 600 i tifosi che hanno sottoscritto la tessera per vedere le partite interne della Robur. Un numero oggettivamente buono per tanti motivi, con più di 500 tifosi che hanno rinnovato il loro posto al Franchi già nella fase di prevendita a loro dedicata.

La campagna prosegue adesso solo con la vendita libera che, ha comunicato ieri mattina la società bianconera, non si potrà più fare presso lo store dello stadio. I punti vendita attivi restano la sede del Siena Club Fedelissimi, la Tabaccheria Chiasso Largo e online sul sito etes.it.

L’abbonamento, che quest’anno vale anche per la prima squadra femminile, si può acquistare entro e non oltre il 4 settembre. Per questa seconda fase i prezzi sono: Curva Guasparri 100 euro, ridotto 80, under12 25. Tribuna laterale intero 270 euro, ridotto 220, under12 65. Tribuna centrale intero 320, ridotto 270, under12 170. Tribuna d’onore intero 520, ridotto 420, under12 220.