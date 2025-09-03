La campagna. Effetto massima serie. Oltre 7mila abbonamenti

SASSUOLOI poco più di duemila abbonati della stagione scorsa (2169, per la precisione) sono solo un ricordo. Il ritorno del Sassuolo nella massima serie ‘spinge’ infatti gli abbonamenti oltre quota 7mila, riallineandola ai numeri che già avevano caratterizzato il primo biennio del Sassuolo in A. I record, ad oggi, sono gli oltre 7.700 carnet staccati tra il 2013/14 e la stagione successiva (rispettivamente 7.795 e 7.747), ed in attesa di avvicinarli (o superarli), nel mirino della campagna in corso c’è il terzo miglior risultato di sempre, ovvero i 7.411 del 2019/20, anno secondo dell’era De Zerbi, apparentemente alla portata anche considerato che per sottoscrivere l’abbonamento c’è tempo fino alla vigilia della quinta giornata, ovvero fino a fine settembre, quando si giocherà Sassuolo-Udinese.

Detto che nei giorni 15 e 16 settembre la sottoscrizione degli abbonamenti sarà sospesa per una sosta tecnica, resta da aggiungere che l’abbonamento 2025/26 comprende le 19 partite casalinghe del Campionato di Serie A Enilive, oltre alla gara Sassuolo-Catanzaro e che i prezzi sono oltremodo vantaggiosi, complici anche diverse agevolazioni tra le quali i ridotti per donne, over65 e under30, la tariffa Family valida in tutti i settori dello stadio, gli sconti riservati ai gruppi Under 30 in Tribuna Sud e la partecipazione agli eventi dedicati agli abbonati oltre alle promozioni presso il Sassuolo Official Store, che possono garantire fino al 60% di sconto. Gli abbonamenti sono disponibili online su ticket.sassuolocalcio.it, nei punti vendita Vivaticket e presso il Sassuolo Official Store, lo Stadio Ricci e il Mapei Stadium.