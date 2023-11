La candidatura. Giannetti: "Vorrei un giorno tornare in bianconero»

"Il mio obiettivo è di vestire un giorno nuovamente la maglia del Siena. Per varie vicissitudini, dopo quel lontano 2013, non c’è più stata l’occasione. Il destino farà la sua parte, sono tanti i fattori in gioco, ma il mio sogno è un giorno di tornare. Spero di essere ancora all’altezza, se e quando capiterà: la dichiarazione alla maglia della Robur è di Niccolò Giannetti. L’attaccante è intervenuto ‘Alò Club con la Robur’: è un grande amico di Bernardo Masini, si sono conosciuti sui banchi delle elementari e non si sono mai allontanati. Stessa passione, carriere diverse (Giannetti gioca nella Carrarese, in Serie C). Entrambi sanno cosa voglia dire indossare la maglia della Robur. "Mi fa un gran piacere che Berni giochi nel Siena e che il primo gol sia stato il suo. Ci siamo sempre seguiti, quest’anno più che mai. Ho a cuore le sorti del Siena e sono contento che stia disputando un grande campionato". "Le emozioni che ho vissuto io – ha aggiunto –, le stia vivendo quest’anno Bernardo. Scendere in campo e rappresentare la tua città, vedere sugli spalti a sostenerti familiari e amici, è qualcosa di incredibile, difficile da spiegare a parole. E la categoria non c’entra: le emozioni sono le stesse".