La capolista continua a correre. Il Montefano difende la vetta con i gol di Papa, Latini e Guzzini. Urbino, addio sogni di gloria

3

URBINO

0

(4-2-3-1): David; Morazzini (19’ st Calamita), Monaco, Postacchini, De Luca G. (24’ st De Luca E.); Alla, Sindic; Latini (44’ st Pjetri), Palmucci (33’ st Guzzini), Bonacci; Papa (14’ st Di Matteo). A disp.: Bentivogli, Orlietti, Camilloni, Stampella. All. Mariani.

URBINO (4-3-3): Petrucci; Tamagnini, Giunchetti, Magnani, Nisi (31’ st Esposito); Cusimano, Dalla Bona, Boccioletti (19’ st Pierpaoli); Sartori, Galante (6’ st Rivi), Montesi. A disp.: Stafoggia, Barro, Bellucci, Tagnani, Morani, Mataloni. All. Ceccarini.

Arbitro: Ambrosino di Nola.

Reti: 7’ Papa, 40’ st Latini, 45’ st Guzzini.

La capolista Montefano supera l’ostacolo Urbino e lo mette fuori dai giochi per la vittoria finale. I viola sono abili a cogliere al volo le occasioni e alla prima fanno centro: Sindic (7’) lancia in profondità Papa che in area calcia forte a mezza altezza. Montefano in vantaggio. I locali cercano di sfruttare l’attimo con Latini (9’) con Petrucci che si salva in angolo, dalla bandierina calcia Sindic che manda la palla sulla traversa. L’Urbino si rende pericolosissimo con Dalla Bona (22’) il cui tiro è deviato da un compagno sulla traversa con David battuto. Il Montefano reclama il penalty per l’abbraccio a Papa (36’) e sul finire del tempo David neutralizza la conclusione di Montesi. Si riparte dall’1-0 e c’è subito un brivido per i locali quando (1’) Sartori impegna David che devia in angolo. L’Urbino attacca ma non crea grossi pericoli dalle parti di David, mentre i viola in contropiede lasciano il segno quando Latini (40’) raccoglie il passaggio di Calamita e insacca. Sul finire il Montefano cala il tris: cross basso di Sindic e Guzzini sul secondo palo realizza il terzo gol.