La capolista del Girone E della Serie D allunga in classifica. Colpo del San Donato. Ko anche il Camaiore

CAMAIORE1SAN DONATO TAVARNELLE2

CAMAIORE (3-5-2): Di Biagio; Rolla (1’ st Luciani), Diana, Casani; Tavernini (22’ st Bertellotti), Bongiorni, Bigica (22’ st Accorsini), Marcucci (1’ st Grilli), Raineri; Camaiani, Magazzù (15’ pt Kthella). All. Cristiani.

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1): Tampucci; Croce, Alfani, Cecchi; Pecchia (21’ st Falconi), Torrini, Gistri, Leonardi (25’ st Sardilli); Calonaci (14’ st Rotondo), Senesi (36’ st Palazzesi); Ciravegna (29’ st Nardella). All. Bonuccelli.

Arbitro: Arnese di Teramo.

Reti: 20’ pt Cecchi (S), 39’ pt Pecchia (S); 5’ st Bigica (C).

Note: espulso Kthella (C) al 15’ st per reazione; ammoniti Magazzù (C), Alfani (S), Gistri (S), Croce (S), Tampucci (S) e Accorsini (C); angoli 3-6; recupero 3’ pt e 5’+1’ st.

PIETRASANTA – Brutta partita allo stadio “XIX Settembre“ di Pietrasanta dove il San Donato si prende i 3 punti con merito e si gode il primato in classifica. Il Camaiore ha cannato il primo tempo... e quando si è svegliato nella ripresa poi è rimasto in 10 (contestata l’espulsione di Kthella) rischiando più di prendere il 3-1 che non di segnare il 2-2. I gialloblù di Bonuccelli sbloccano il match al 20’ sul 3° corner ravvicinato battuto: Pecchia di testa sul primo palo colpisce e poi la tocca anche Cecchi insaccando l’1-0. Ciravegna cestina la palla del raddoppio al 36’ e due minuti dopo è il Camaiore di Cristiani a rendersi pericoloso. Al 39’ ecco il 2-0 di Pecchia che beffa Di Biagio in pallonetto dopo aver attaccato la profondità. Nel finale di primo tempo Cecchi salva su traversone di Kthella (rischiando l’autogol) e poi è Bongiorni a impegnare Tampucci. Ad inizio ripresa il Camaiore si presenta con altra verve, accorciando le distanze con Bigica su punizione. L’episodio del rosso diretto a Kthella però rovina il tentativo di rimonta, col Camaiore che rimane spuntato... già orfano dello squalificato Bifini e di Magazzù (costretto subito al cambio per botta alla testa, facendolo uscire in barella).

Simone Ferro