La capolista. Il Tuttocuoio la riprende con Rossi. Finisce 1-1 con la Pro Livorno

TUTTOCUOIO

1

PRO LIVORNO SORGENTI

1

TUTTOCUOIO: Carcani, Sorbo, Marcon, Massaro, Papi, Rossi, Fiscella, Severi, Princiotta (22’ st Ratti), Centonze (22’ st Remorini), Caggianese (48’ st A. Turini). All. Sena.

PRO LIVORNO SORGENTI: Strambi, Montagnani, Lucarelli, Quilici, Cavalli, Lischi, F. Turini (12’ st Putrignano), Santagata, Cutroneo, Signorini, Lucchesi. All. Bandinelli.

Arbitro: Borriello di Pontedera.

Marcatori: 12’ pt Santagata (P), 22’ pt Rossi (T)

PONTE A EGOLA – Sette punti da gestire nelle ultime sei giornate. Dopo l’1-1 casalingo (e in rimonta) con la Pro Livorno, è diventato questo il vantaggio del Tuttocuoio sulle inseguitrici. La più immediata però non è più la Cuoiopelli, che la capolista aspetta domenica prossima al Leporaia, bensì ora sono il Camaiore, che ha espugnato di misura Perignano, e lo Zenith Prato, che ha rifilato una cinquina a domicilio alla Massese. Alla fine quello di ieri è un punto che per la squadra di Sena ci può stare perché ottenuto contro un avversario sicuramente ben disposto in campo e ancora impegnato a mettere da parte punti-salvezza nonostante l’ottava posizione. Nonostante un buon avvio dei padroni di casa, è stata la Pro Livorno a portarsi in vantaggio: su calcio d’angolo dalla destra la difesa del Tuttocuoio si è dimenticata di Santagata che di testa ha portato in vantaggio i suoi. Il merito dei neroverdi pontaegolesi è stato saper reagire prontamente. Così prima Massaro ha spedito fuori di testa un traversone di Rossi e poi lo stesso Rossi ha calciato a lato una buona occasione. Ma la rete del pari non è tardata ad arrivare e infatti appena 11’ dopo lo svantaggio il Tuttocuoio ha ristabilito il punteggio grazie ancora a Rossi, che ha finalizzato a dovere un cross dalla destra di Centonze. Prima del duplice fischio la capolista ha creato un altro paio di situazioni interessanti, una in particolare con Caggianese, ma senza esito. Nella ripresa il Tuttocuoio ha perso un po’ di smalto, cosa che invece non hanno mostrato gli uomini di Bandinelli, riusciti così a portare a casa un punto meritato e prezioso.