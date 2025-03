La capolista Mesola in viaggio sull’Appennino. Casumaro-Consandolo, un derby acceso

Trasferta di montagna per la capolista Mesola, attesa a Gaggio Montano dal Faro. La formazione appenninica giocherà con il coltello tra i denti per cercare di risalire la china dopo tre sconfitte consecutive, ma la squadra guidata da Oscar Cavallari recupera due dei big indisponibili nel turno precedente, il derby con la Portuense. Tornano a disposizione infatti il regista Cantelli e il trascinatore Neffati, anche se quest’ultimo è in Ramadan, quindi a digiuno, e potrebbe risentirne. In panchina i rientranti Toffan, Leonardi e Paganini. Tra le incognite la lunghezza della trasferta: "Servono due ore e mezzo di strada, un viaggio lungo, speriamo che la squadra non ne risenta – afferma il direttore sportivo Edoardo Biondi – Il Faro è a metà classifica, ma bisognoso di punti per non essere coinvolto nella bagarre dei playout. Sarà dura, rispetto alla Comacchiese il nostro calendario non ci sorride".

Anche la Portuense arriva alla sfida con il Valsetta Lagaro terzo in classifica reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali, nella tana della capolista Mesola, arrivata nell’ultimo minuto di recupero. In settimana è arrivato in casa rossonera la notizia dell’accreditamento élite per il settore giovanile per il quinto anno consecutivo, ma in questi giorni sono arrivate le defezioni di capitan Formigoni, Taroni e Renzi, che non hanno accettato l’austerity del nuovo corso. Sono cinque le sconfitte consecutive per il Consandolo, che farà visita al Casumaro, risalito in classifica con una bella rimonta in campionato e nei recuperi. Il presidente del Consandolo, Luigi Maggi, ha un pessimo ricordo della partita dell’andata: "Perdemmo di misura con un gol rocambolesco di Sarto. Fu una partita equilibrata decisa da un episodio. Già siamo in difficoltà, in più siamo bersagliati dagli infortuni. Gli ultimi della serie sono capitan Brandolini e Rimondi". Un’assenza pesante anche nel Casumaro, capitan Benini. Sfida per evitare i playout per la X Martiri, attesa sul sintetico di Castenaso dall’Atletico. In trasferta anche la Comacchiese, in campo sul sintetico di Anzola Emilia dal Felsina. "E’ una squadra da prendere con le molle – sostiene Leonardo Ferri – come abbiamo sperimentato all’andata, a Porto Garibaldi, dove ci impose lo 0-0. Gioca su un campo in sintetico, di ridotte dimensioni che esalta le loro caratteristiche di squadra". Candeloro senza i difensori Fiorini e Minieri, Felsina senza il centravanti Adeyemi. Chiudiamo con il Masi Torello Voghiera, che cercherà punti salvezza sul sintetico di Crespellano contro il Petroniano.

Franco Vanini