La capolista rallenta. Aurora ripresa nel finale

Castel Di Lama

1

Aurora Treia

1

: Luzi, Hoxholli, Voltattorni, Di Lorenzo (9’ st Calvaresi), Mancini (38’ st Palatroni), Raschioni, Maoloni, Pietrucci, Senghor, Kane (26’ st Maamri), Lalaj (13’ st Leoni). All. Oresti.

AURORA TREIA: Testa, Calamita, Dominino, Alla, Ballanti, Tavoni, Guglielmo (17’ st Gabrielli), Guzzini (24’ st Zeqiri), Cirrottola (29’ st Melchiorri), Borrelli (39’ st Bartolini), Mazzoni ( 39’ st Arias). All. Ricci.

Arbitro: Esposito di San Benedetto.

Reti: 11’ Cirrottola, 49’ st Segnhor.

Un pareggio all’ultima curva non può che lasciare l’amaro in bocca all’Aurora Treia che già si vedeva in tasca la settima vittoria in otto giornate: un colpaccio di Senghor però ha scombinato i piani della squadra di Ricci, regalando al Castel di Lama un punto che alla luce del gap di classifica e dello svantaggio nel tempo di recupero, sembrava ormai solo un miraggio. Fin dalle prime battute, è l’Aurora a cercare di prendere in mano il comando delle operazione e già al 7’ gli ospiti vanno al tentativo con una conclusione di Guglielmo che si spegne out. All’11’, il vantaggio: Cirrottola riceva palla in area, si gira in mezzo alla difesa e mira all’angolo più lontano, palla sul palo interno e poi in rete, 0-1. Il Castel di Lama reagisce con Volattorni che va vicino alla marcatura sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi con Raschioni e Senghor, mentre l’Aurora sfiora il bis con Guzzini. Nella seconda frazione l’Aurora inizialmente gestisce, ma col trascorrere dei minuti il Castel di Lama prende campo (interessante la punizione di Maamri alla mezzora) e nel finale trova il colpaccio. Tutto nasce, al 49’, da un angolo: sulla traiettoria l’uscita del portiere Testa non è perfetta e ne deriva una mischia nella quale Senghor indovina il corridoio giusto per insaccare l’1-1 finale.