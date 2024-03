La capolista si inchina a una grande Carrarese

Carrara, 5 marzo 2024 – Una Carrarese in formato gigante batte in rimonta il Cesena interrompendone un’imbattibilità che durava da inizio campionato. La capolista parte bene e dopo un paio di occasioni riesce a portarsi in vantaggio con Shpendi che in area batte Bleve. Il gol sveglia gli apuani che cingono d’assedio la porta avversaria. Pisseri si supera su Cicconi e si salva sulla traversa colpita da Capello. Il pari lo segna Panico nel recupero. Ad inizio ripresa Ogunseye inguaia i suoi rimediando due gialli in 5 minuti. In superiorità numerica la Carrarese vede il sangue degli avversari e azzanna. Il gol del vantaggio è un’autorete di Varone propiziata da un tiro cross di Schiavi. I locali potrebbero dilagare con Panico su cui è miracoloso il portiere. La continua spinta porta al 3 a 1 firmato ancora da Panico. Solo al 90’ Shpendi segna il gol della speranza ma è troppo tardi.

Il tabellino CARRARESE 3 CESENA 2

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes (81’ Coppolaro), Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Schiavi (84’ Zuelli), Capezzi (61’ Della Latta), Cicconi (84’ Cerretelli); Finotto, Panico (81’ Palmieri); Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Boli, Grassini, Di Matteo, Belloni, Amato.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Piacentini (67’ Ciofi), Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi, Varone, David (61’ Saber) (71’ Pierozzi); Berti (61’ Coveri), Shpendi; Ogunseye. A disp. Siano, Klinsmann, Valentini, Pitti, Coccolo, Chiarello, Giovannini. All. Toscano. Arbitro: Caldera di Como; assistenti Voytyuk di Ancona e Boggiani di Monza; quarto ufficiale Djuerdjevic di Trieste.

Marcatori: 18’ e 89’ Shpendi (Ce), 46’ e 79’ Panico (Ca), 54’ autorete di Varone (Ca).

Note: spettatori 1950 per un incasso di 13.428 euro; angoli 2-5; espulso al 50’ Ogunseye per doppia ammonizione; ammoniti Panico, Prestia, Calabro (dalla panchina), Capezzi; recupero 1’ e 5’.