La carica di Enrico Biancon. "Domenica ci aspetta una vera battaglia. Servirà attenzione e non concedere niente»

"Sarà una battaglia": a parlare il difensore bianconero Enrico Biancon, in riferimento alla trasferta di domenica a Livorno. "Dovremo stare molto attenti – ha detto a Gazzetta di Siena – non dovremo concedere niente. Mi aspetto una sfida intensa, in cui entrambe le squadre vorranno vincere".

All’ardenza i bianconeri dovranno fare a meno dei propri tifosi. "Non dovrà condizionarci, non dovrà essere un alibi – le parole di Biancon –. Noi dovremo pensare soltanto al campo, anche se chiaramente ci mancherà quella spinta in più, quello stimolo a fare una corsa in più".

La sconfitta dell’andata ha condizionato il cammino del Siena. "E’ stata la prima subita da quando è stato ricreato il Siena, abbiamo accusato un po’ il colpo, anche per la caratura del match".

L’obiettivo è chiaro. "Dalla seconda alla quinta ci sono tre punti – ha affermato il difensore – si fa veloci ad andare su e ad andare giù. Noi vogliamo dare continuità ai risultati per scalare posizioni".

Il Siena si presenterà a Livorno dopo il pari con l’Orvietana. "La partita si era messa bene, soprattutto nel primo tempo, a parte in un’azione in cui c’è stato un momento di confusione. Nella ripresa, però, siamo calati, e questo è un errore che non dobbiamo più commettere. Le partite spesso si decidono nei minuti finali, l’attenzione va tenuta alta anche oltre il 90’"